Беременной проститутке нанесли 75 ударов ножом — убийцу нашли через 35 лет, потому что искали Константина, а он Костя

В Дзержинском районном суде закончили рассматривать уголовное дело об убийстве, совершенном более 35 лет назад. Сразу после совершения преступления его виновник, почти не скрываясь, уехал из Новосибирска в Сызрань, а затем в Самару, успел посидеть в колонии — в том числе за еще одно убийство. Но вопросов по поводу новосибирских похождений к мужчине не возникало — вплоть до июня 2022 года. НГС узнал подробности загадочного уголовного дела.
Убийство в Почтовом Логе
В конце июня 1987 года в заброшенном доме на улице Почтовый Лог в Новосибирске нашли тело 25-летней девушки, которую буквально искромсали ножом. На груди, шее и других участках тела жертвы эксперты насчитали десятки ножевых ранений.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 102 УК РСФСР (убийство с особой жестокостью), а оперативники уголовного розыска по горячим следам вычислили предполагаемого злоумышленника.
Несмотря на то что потерпевшая как раз разводилась с мужем и, как выяснилось на вскрытии, была беременна, вдовца практически не подозревали.
Оказалось, что вечером 28 июня 25-летняя сибирячка познакомилась в ресторане с 21-летним Костей Оглы, который на тот момент уже был судим за изнасилование. Пара провела приятный вечер, поужинала, выпила и потанцевала, а затем новые знакомые решили продолжить общение.
— Заказали такси для того, чтобы проехать к полузаброшенному дому на улице Почтовый Лог и вступить в интимную связь за деньги, — рассказала НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олена Носок. — Они приехали на место, вступили в интимную связь, а затем, по версии осужденного, он недосчитался денежных средств.
По словам государственного обвинителя, у Оглы оставалось около
— Оглы потребовал вернуть ему деньги — якобы это потерпевшая их украла. Она ответила, что не брала. И на этой почве он разозлился и нанес 75 ударов ножом, — рассказала Олена Носок.
На следующий день после убийства Костя Оглы, по данным СК, уехал из Новосибирской области в европейскую часть России и вернулся в Сибирь только через 35 лет — уже под конвоем.
Имя как улика
Сказать, что Костя Оглы от милиции, а впоследствии полиции не скрывался, будет изрядным преуменьшением. В Сызрани, а затем в Самарской области молодой человек вел тот же образ жизни, что и в Новосибирске. Очередную судимость, на этот раз за кражу, он получил в 1993 году, затем отсидел восемь лет в колонии за еще одно убийство.
В Новосибирской области мужчину продолжали искать, но сызранских милиционеров и следователей прокуратуры это совершенно не интересовало. Виной всему была досадная оплошность сибирских оперативников.
— Его зовут Костя, Оглы Костя Дербишевич, — объяснила государственный обвинитель. — А в розыск его объявили как Константина. Получилось, что ищут совсем другого человека.
Задержали уже пожилого мужчину только летом 2022 года, когда он пришел оформлять паспорт — хотел получать пенсию. Как рассказал НГС источник, мужчине «откатали» пальцы — и отпечатки совпали со старыми следами с места давнишнего новосибирского убийства.
— Он был задержан по месту жительства в Самаре и доставлен в Новосибирск. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме и дал подробные показания о совершенном им преступлении, — рассказали в следственном управлении СК.
16 марта 2023 года Дзержинский районный суд Новосибирска признал Костю Оглы виновным в жестоком убийстве и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание просила сторона обвинения.
По данным государственного обвинителя, осужденный просил вообще освободить его от уголовной ответственности, применив сроки давности — мол, столько лет прошло. Суд его доводам не внял.
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