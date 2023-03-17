Беременной проститутке нанесли 75 ударов ножом — убийцу нашли через 35 лет, потому что искали Константина, а он Костя

Убийство в Почтовом Логе

В конце июня 1987 года в заброшенном доме на улице Почтовый Лог в Новосибирске нашли тело 25-летней девушки, которую буквально искромсали ножом. На груди, шее и других участках тела жертвы эксперты насчитали десятки ножевых ранений.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 102 УК РСФСР (убийство с особой жестокостью), а оперативники уголовного розыска по горячим следам вычислили предполагаемого злоумышленника.

Несмотря на то что потерпевшая как раз разводилась с мужем и, как выяснилось на вскрытии, была беременна, вдовца практически не подозревали.