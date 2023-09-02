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СрочноДва человека погибли в ДТП под Новосибирском
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Новосибирца заключили под стражу после смертельного избиения молодого отца на Первомайке

Следователи опровергли заявления экс-супруги погибшего о том, что нападавшего отпустили

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Трагедия произошла 10 августа

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Новосибирские следователи СК предъявили обвинение жителю Первомайского района из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 27-летнего Владислава Рухли. Об НГС сообщили в пресс-службе регионального управления СКР после публикации о поиске свидетелей преступления.

— В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — заявили в СК по Новосибирской области.

Таким образом следователи опровергли заявления бывшей супруги погибшего о том, что подозреваемого отпустили. Женщина также сказала, что у Владислава Рухли остался малолетний ребенок.

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