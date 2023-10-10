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Оформляли кредиты на пациентов: в Новосибирске фейковые врачи загнали в долги почти 100 человек

Медики не проводили лечение, а оказывали лишь профилактические услуги

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Один из медиков заключил досудебное соглашение со следствием и раскрыл информацию о своих сообщниках

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Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор Артему С. Заболотному, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он один из сотрудников липового медицинского центра. Мужчина заключил досудебное соглашение со следствием и раскрыл информацию о своих сообщниках.

По данным суда, с 22 июня 2020 по 9 апреля 2021 года в Новосибирске работал медицинский центр, сотрудники которого заманивали пациентов пройти обследование и проверить здоровье.

— При этом указанные лица не намеревались в действительности проводить лечение, а планировали оказывать им профилактические услуги. При этом для оплаты услуг «центра» на потерпевших оформлялись кредиты на значительные суммы, которые присваивали участники организованной преступной группы, — говорится на сайте суда.

В итоге деятельность центра прекратили силовики. Задержанный «врач» Заболотный пошел на сотрудничество со следствием и «сдал» остальных участников крупной аферы. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

В общей сложности от действий липовых врачей пострадали 97 человек. Ими заявлены исковые требования на различные суммы от 50 тысяч до 515 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске 10-летний мальчик ослеп в больнице. Родители обвинили врачей, что их сыну несвоевременно поставили диагноз.

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ВрачСудНовосибирск
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