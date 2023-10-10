Оформляли кредиты на пациентов: в Новосибирске фейковые врачи загнали в долги почти 100 человек

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор Артему С. Заболотному, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он один из сотрудников липового медицинского центра. Мужчина заключил досудебное соглашение со следствием и раскрыл информацию о своих сообщниках.

