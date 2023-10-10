В Новосибирске адвоката осудили за взятку судье — строгого наказания для него добился областной прокурор Бучман

В Дзержинском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу омского адвоката Алексея Сурина, которого обвиняют в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Деньги, по версии следствия, предназначались судье, которого просили закрыть дело о незаконной охоте.
— Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с лишением статуса адвоката на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Обвинение против адвоката поддерживал лично прокурор Новосибирской области Александр Бучман.
В материалах дела говорится, что в марте 2021 года новосибирские полицейские обвинили в незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) омского стоматолога Сергея Федурина. Сначала суд назначил омичу штраф в размере 80 тысяч рублей, но по требованию прокуратуры решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.
В разгар судебного процесса Федурин перестал являться на заседания. В декабре 2022 года мировой судья Венгеровского района Марина Сальникова вынесла постановление заключить подсудимого под стражу. Параллельно, по версии следствия, судья обратилась к адвокату Федурина Алексею Сурину с предложением передать ей 3 миллиона рублей за прекращение уголовного дела.
Юрист передал предложение своему подзащитному, тот согласился. Первую часть взятки в размере 1,5 млн рублей предполагалось вручить лично в руки судье, вторую — по договору займа. В марте 2023 года Федурин обратился к сотрудникам ФСБ. Во время передачи взятки участники сделки были задержаны.
В апреле 2023 года Марина Сальникова подала заявление о прекращении полномочий. В сентябре глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с требованием разрешить возбудить уголовное дело против бывшей судьи за получение взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Прошение главного следователя России было удовлетворено.
Ранее в Центральном суде Новосибирска начали судить бизнесмена Михаила Колмогорова по делу о даче взятки заместителю прокурора Новосибирской области. Предпринимателя называют кузбасским авторитетом с богатым криминальным прошлым.