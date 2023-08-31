Главный новосибирский прокурор пришел в суд: он обвиняет адвоката в передаче взятки судье

В деле говорится, что в марте 2021 года полицейские обвинили омского стоматолога Сергея Федурина в незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) на территории Новосибирской области. Спустя несколько месяцев дело передали в мировой суд Венгеровского района, который назначил подсудимому судебный штраф в размере 80 тысяч рублей. Это решение впоследствии было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В разгар судебного процесса Федурин перестал являться на заседания. В декабре 2022 года Судья Марина Сальникова вынесла постановление о заключении подсудимого под стражу.

