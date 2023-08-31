Главный новосибирский прокурор пришел в суд: он обвиняет адвоката в передаче взятки судье

В Дзержинском районном суде Новосибирска начался процесс по делу омского адвоката Алексея Сурина, которого обвиняют в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обвинение в процессе поддерживает главный прокурор Новосибирской области Александр Бучман.
По версии следствия, юрист договорился с мировым судьёй Венгеровского района, что его подзащитного не будут заключать в СИЗО по делу о незаконной охоте.
В деле говорится, что в марте 2021 года полицейские обвинили омского стоматолога Сергея Федурина в незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) на территории Новосибирской области. Спустя несколько месяцев дело передали в мировой суд Венгеровского района, который назначил подсудимому судебный штраф в размере 80 тысяч рублей. Это решение впоследствии было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В разгар судебного процесса Федурин перестал являться на заседания. В декабре 2022 года Судья Марина Сальникова вынесла постановление о заключении подсудимого под стражу.
— Сальникова обратилась по мобильной связи к адвокату Сурину, предложила выступить посредником в передаче ей взятки в размере 3 млн рублей за отмену меры пресечения в виде заключения под стражу и за прекращение уголовного дела, — заявил на заседании прокурор Новосибирской области Александр Бучман.
Как сообщается в обвинительном заключении, адвокат передал предложение судьи своему клиенту, тот согласился. Договорились, что деньги будут передавать двумя частями: первую — 1,5 миллиона необходимо было вручить лично в руки судье, вторую — по фиктивному договору займа. В марте 2023 года Федурин обратился в Управление ФСБ по Омской области. Сурин передавал первую часть взятки под контролем силовиков. Участники сделки были задержаны.
На первом судебном заседании адвокат Алексей Сурин полностью признал свою вину. По предъявленному обвинению ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
В апреле 2023 года через месяц после неудачной взятки мировой судья Венгеровского судебного района Марина Сальникова подала заявление о прекращении полномочий.
Пару дней назад в Центральном суде Новосибирска начали судить бизнесмена Михаила Колмогорова по делу о даче взятки заместителю прокурора Новосибирской области. Предпринимателя называют «кузбасским авторитетом» с богатым криминальным прошлым.