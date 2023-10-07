«На тебя запал Сильвестр»: реальная история Саши Белого из «Бригады» — как тракторист из колхоза стал королем бандитской России

— Братва, вы не тем занимаетесь. Надо работать иначе. Надо заниматься коммерческими делами, там же какие деньги крутятся. А вы копейки делите между собой, — вспоминал ту речь публицист Эдик Котляр на YouTub-канале Россия 90х.

Сначала Сильвестр — он же Сергей Тимофеев, придерживался бандитской моды — например, спортивные штаны и кожаная куртка. Но когда его ОПГ стало наезжать на банкиров и крупных предпринимателей — браткам пришлось сменить треники на деловые костюмы, свести татуировки и попрощаться с золотыми зубами. Именно Сильвестр первым в истории российского криминального мира стал заставлять свою братву переодеваться из спортивных костюмов в дорогие пиджаки с галстуками. Он считал, что тогда его бойцы производят впечатление серьезных людей.