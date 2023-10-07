«На тебя запал Сильвестр»: реальная история Саши Белого из «Бригады» — как тракторист из колхоза стал королем бандитской России

Сергей Тимофеев (клички «Сильвестр», «Иваныч», «Тракторист») — криминальный авторитет, основатель и главарь Ореховской ОПГ, считается одним из прототипов Саши Белого, главного героя телесериала «Бригада». На экране, правда, история ОПГ была сильно романтизирована и приукрашена. В реальной жизни в криминальной банде не было ничего романтичного и даже о мужской дружбе там говорить сложно. Редакция «Городских порталов» решила вспомнить, как тракторист из глубинки стал главным бандитом России и нарядил братков в костюмы и галстуки.
Тренер подпольной «качалки»
В середине 1970-х годов житель новгородской деревни Клин Сергей Тимофеев отслужил в армии и решил перебраться в Москву, в район Орехово-Борисово. В колхозе парень работал трактористом, позже увлекся спортом и мечтал стать известным на этом поприще. В столице Тимофеев устроился на работу инструктором по карате. Зарплата была мизерной, несмотря на это Сергей женился на девушке из своей же деревни по имени Люба и стал отцом (известно, что всего у криминального авторитета двое детей — сын и дочь).
В 1981 году карате стало вне закона, тренировки пришлось продолжать нелегально. Это привело к тому, что организовывались «качалки» и подпольные секции запрещенных восточных единоборств. Тогда Тимофеев собрал вокруг себя «качков», тренировавшихся в его клубе. Он возглавил «ореховских» благодаря своим лидерским качествам и солдатскому прошлому. Очень скоро из обычных районных «гопников» группировка превратилась в настоящую ОПГ. Встал вопрос, как заработать деньги, ответ нашелся в погружении в криминальный мир.
Большой «бизнес»
Банда начала с того, что обложила «данью» все рестораны и сауны своего района, потом они прибрали к рукам и проституток, стоявших у дороги. Под контролем вскоре оказались все наперсточники Орехово-Борисово, потом — таксисты и автоугонщики. Через три года Тимофеев «держал» уже весь район, а его группировка стала широко известной в столице.
В начале карьеры у Сергея была кличка «Тракторист» — в том числе потому, что методы его бандитской деятельности напоминали гусеницы трактора. Но к началу 90-х годов авторитета стали уважительно называть «Иваныч», однако вскоре из-за внушительной мускулатуры за ним прочно закрепилось прозвище «Сильвестр» (в честь Сильвестра Сталлоне), под которым он и вошел в историю криминального мира. Тогда он смог сплотить банды, которые до этого истребляли друг друга — теперь они работали на общую кассу. Для этого он собрал всех братков (по показаниям очевидцев их было около четырех тысяч человек) на стадионе в Медведково.
— Братва, вы не тем занимаетесь. Надо работать иначе. Надо заниматься коммерческими делами, там же какие деньги крутятся. А вы копейки делите между собой, — вспоминал ту речь публицист Эдик Котляр на YouTub-канале Россия 90х.
Сначала Сильвестр — он же Сергей Тимофеев, придерживался бандитской моды — например, спортивные штаны и кожаная куртка. Но когда его ОПГ стало наезжать на банкиров и крупных предпринимателей — браткам пришлось сменить треники на деловые костюмы, свести татуировки и попрощаться с золотыми зубами. Именно Сильвестр первым в истории российского криминального мира стал заставлять свою братву переодеваться из спортивных костюмов в дорогие пиджаки с галстуками. Он считал, что тогда его бойцы производят впечатление серьезных людей.
Сильвестр в расцвете своей карьеры контролировал тридцать банков, двадцать торговых фирм, сотни магазинов, ресторанов и автосалонов. А еще — все крупные рынки столицы.
В жизни преступника случались и неудачи. В
Автор пыток утюгом
Способы воздействия на непокорных жертв у «ореховских» были изощренными. Именно по указанию Сильвестра его головорезы начали первыми ставить утюги на живот. Романтики в «ореховских» было мало. Они не гнушались и могли даже избить ребенка, чтобы получить что-то от его родителей.
Конкуренты тоже не бездействовали, кровавые разборки были для ОПГ обычным делом. Часто Сильвестр поручал убивать противников своим союзникам, например, киллерам из Курганской или Медведковской ОПГ. Но и в рядах самих ореховских были потери.
Писатель-криминолог Николай Модестов в книге «Москва бандитская» так описывал убийство заместителя Сильвестра Александра Беззубкина:
— Утром он сел в новенькие «Жигули», повернул ключ в замке зажигания и… Говорят, его голову нашли метрах в ста от взорвавшейся машины. Кстати, это был едва ли не первый случай уголовно-террористического акта в Москве. А позже начался обвал выстрелов и смертей, — пишет криминолог.
«На тебя запал Сильвестр»
В 1990 году Тимофеев знакомится с Григорием Лернером. Выпускник МГУ и блестящий интеллектуал становится главным бухгалтером Ореховской ОПГ. Он был аферистом мирового класса, и именно знакомство с ним вывело Сильвестра на новый уровень. Григорий пообещал за короткое время утроить состояние главаря ореховских и не обманул.
Григорий Лернер — российско-израильский предприниматель. Обвинялся в различных финансовых преступлениях прокуратурами Израиля и России, был трижды осуждён израильским судом, отбывал срок за мошенничество и создание финансовой пирамиды.
Но вскоре случается то, что может разрушить союз афериста и головорезов. Тимофееву приглянулась сожительница Лернера — Ольга Жлобинская.
— На тебя запал Сильвестр, и лучше, если ты будешь вместе с ним, — сказал Григорий супруге не моргнув глазом. Он собрал ей чемодан и перевез к главе Ореховской ОПГ. Она стала второй женой Сильвестра (свою первую супругу и двоих детей бандит всегда обеспечивал и уважал, несмотря на то, что имел десятки любовниц).
Жлобинская возглавила Московский торговый банк, который принадлежал ее новому мужу. Организация обслуживала разные ОПГ.
За 1993–1994 годы уровень влияния Сильвестра и возглавляемой им Ореховской группировки многократно вырос. Теперь лидер ОПГ владел не только фирмами, ресторанами и банками, но также занимался недвижимостью, нефтяным бизнесом, торговлей золотом и алмазами. Активное участие он принял и в приватизации уральских металлургических заводов.
Все это сделало Сильвестра долларовым миллиардером и одним из самых влиятельных людей страны. Его конкурентами тогда были крупные олигархи уровня Бориса Березовского.
Как в «Бригаде»?
Мы уже говорили, создатели сериала в качестве одного из прототипов Саши Белого использовали как раз Сергея Тимофеева. В конце сериала герой инсценирует свою смерть во взорванном автомобиле. Похожая ситуация произошла и у Сильвестра.
13 сентября 1994 года Тимофеев погиб при взрыве в автомобиле Mercedes-Benz на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. По мнению одного из братков, бомба могла быть заложена в машину, когда она находилась в мойке.
Взрыв произошёл после того, как Сильвестр сел в машину и начал разговаривать по телефону. Корпус сотового телефона отбросило взрывной волной на
Также есть версия, что криминальный авторитет инсценировал свою смерть и до сих пор жив. В
Недавно мы рассказывали историю Калины Никифоровой — девочка из бедной семьи стала королевой криминального мира СССР и даже пыталась угнать самолет.