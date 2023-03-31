Бандитская «Ягодка»: история девушки из бедной семьи, которая стала королевой криминального мира СССР

У Калины Никифоровой было всё и даже больше — деньги, золото, любимые мужчины и сын, которого она боготворила. Не хватало одного — возможности свободно тратить деньги куда хочется, это могло излишне заинтересовать советскую власть. Трагические обстоятельства даже толкнули криминальную королеву угнать самолет, но до главной операции в своей жизни ей было не суждено дожить. Наши коллеги из Woman.ru вспоминают историю царицы воров в СССР.
От редакции: история Калины Никифоровой может содержать слухи и домыслы, поскольку почти не осталось свидетелей ее жизни, а те, кто что-то знал, часто были немногословны по понятным причинам.
Детство
Калина Никифорова была самым обычным ребенком. В младенческом возрасте вместе с родителями Калина уехала из Баку в Подмосковье. В школе девочку обожали учителя. Она обладала ангельской внешностью, а еще хорошо училась и помогала с учебой сверстникам. Она могла бы сделать блестящую карьеру, но выбрала для себя другой, несомненно, более оригинальный путь.
Девочка росла в бедной семье и с детства мечтала вырваться из нищеты. В 18 лет она нашла себе богатого кавалера и быстро вышла замуж. Это был известный в те годы ювелир, а невеста годилась ему не то что в дочери, а даже во внучки. Ничего нельзя сказать об их взаимной любви, но в шкафу у Калины появились шубы, новоиспеченный муж не скупился на драгоценности и заваливал женщину подарками.
Никто не знает, случайное ли это стечение обстоятельств, но через несколько лет после свадьбы с Никифоровой ювелир скончался. А Калина в одночасье стала очень богатой вдовой. Бизнес, квартира в Москве, автомобиль и деньги — девушка могла позволить себе безбедно жить до самой старости. Но спокойная жизнь ее не привлекала.
Связи покойного мужа позволили ей без проблем устроиться в валютный магазин «Березка», где она тут же начала заниматься спекуляцией. К этому у Калины был настоящий талант — она стала своей среди валютчиков и чиновников. Девушка могла решить любую проблему и достать любой товар — конечно, не бесплатно.
Криминал
Но и этого богатой вдове было мало. Она решила открыть еще одно направление «бизнеса» — давала ворам наводки на квартиры состоятельных людей. Хоть Калина и держала вокруг себя только доверенных людей, и она могла просчитаться, так однажды и произошло.
Один из ее подельников попался милиции за незаконную торговлю и пошел на сделку со следствием — сдал миллиционерам всех главарей. В списке было и имя Никифоровой — ее арестовали и на три года отправили за решетку. Но и в тюрьме Калина не унывала. Она заводила «полезные» знакомства, добилась уважения среди заключенных и вышла досрочно. Одна беда, когда Калина оказалась на свободе, выяснилось, что ее место на криминальном рынке уже занято.
Тогда она устроилась официанткой в небольшой ресторан, где часто собирались авторитеты, и подкопила немного денег. А дальше пробовала себя во всех сферах: консультировала преступников в сфере законодательства, сбывала за рубеж реликвии, руководила налетами на жилища богатых москвичей и налаживала каналы сбыта ворованного.
Паралельно Калина доносила в милицейский отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, чтобы самой снова не оказаться за решеткой. Никифорова сдавала милиции спекулянтов, торговцев валютой и воров разных уровней, в то время женщина получила позывной «Юленька».
Преступница оказалась настолько хитрой, что ни один человек из мира криминала тогда не догадался, что она вела двойную игру. За то, чтобы взять Никифорову под свое крыло, конкурировали сразу несколько воров в законе, но она выбрала самого влиятельного из них — Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик.
Вячеслав Иваньков (Япончик) — советский, затем российский преступник, криминальный авторитет и вор в законе, лидер организованной преступной группировки Москвы.
Большой «успех»
Позже многие, кто анализировал биографию Калины, скажут — именно благодаря Япончику женщина добралась до вершины криминального мира. Никифорова не гнушалась вообще ничем на пути к деньгам и власти. От самого мелкого — в ресторане, где она работала, Калина недоливала посетителям пиво, разбавляя его водой, а остатки продавала по двойной цене. Только представьте: на деньги, накопленные таким способом, она позже откроет несколько подпольных игровых клубов для картежников.
Еще через несколько лет женщина и вовсе стала крупной предпринимательницей. Она нелегально открыла обувную фабрику и ювелирный магазин в Берлине, куда контрабандой возила камни и золото. А туфли, сапоги и ботинки, произведенные на собственном заводе, Калина продавала под видом импортных.
Преступница также стала покровительницей евреев, которые хотели в обход закона переехать в Израиль и перевезти туда имущество, нажитое втайне от советской власти. Сначала Калина делала вид, что собирается помочь беглецам, а как только они пересекали границу — забирала всё нажитое ими себе в карман. Естественно, о том, чтобы пойти в милицию, у беглецов не возникало и мысли. Так девочка из бедной семьи с каждый днем становилась всё богаче и богаче.
Личная жизнь
Личная жизнь Калины Никифоровой опутана тайной. Так, по одной из версий, Калина была подругой знаменитого Япончика. И хотя по воровским понятиям настоящий вор в законе не мог иметь официальной жены и детей, эту пару в криминальном мире считали воровской семьей. Трудно сказать, что связывало Калину и вора в законе Япончика. Возможно, большое и светлое чувство, а может быть, деловые отношения, со временем переросшие в любовную связь. Но, во всяком случае, когда Япончика собирались посадить за угон машины, Калина первая подтвердила его алиби, в тот вечер, по ее словам, он был с ней в постели. Вскоре у Калины появился сын Виктор. Его отцом она никогда не называла Япончика, но, когда мальчик подрос, авторитет в открытую назвал его своим преемником и растил как своего.
Своя банда
К концу 1970 годов Калина решила, как сейчас говорят, стать сильной и независимой и организовала собственную преступную группировку. Женщина была дальновидна, потому что спустя несколько лет ее покровитель Япончик попал в тюрьму. Тогда она и сама была на волоске от того, чтобы оказаться за решеткой, но смогла избежать наказания.
Пока Япончик был в тюрьме, Калина (близкие называли ее Калей) встала во главу его империи. И снова связала себя узами брака. Супруга она выбрал себе под стать — вора в законе Рубена Саркисяна по прозвищу Профессор.
«Воровка в законе», рак и побег
По законам криминального мира, женщина не может быть вором в законе, но негласно именно Никифорова считалась настоящей королевой преступности в СССР. Свои мечты о статусе она решила реализовать через сына Виктора. Как наследник великой Кали и Япончика он пользовался уважением, но такими же выдающимися талантами, как мать, не обладал. Тем не менее Калина договорилась с нужными людьми, заплатила им и добилась своего.
Была еще одна поблема — Никифорова хотела тратить деньги, но свободно делать этого не могла. Женщина вынуждена была вести показательно-скромный образ жизни, чтобы не вызывать подозрения советской власти. Она пыталась уйти в подполье, но неожиданно почувствовала себя плохо физически. Врачи поставили диагноз — рак крови. Женщина знала, что «заработала» себе на достойное лечение, но проходить терапию в СССР не хотела. Выезд за границу для Никифоровой оказался закрыт. И тогда Рубен Саркисян предложил ей необычный способ покинуть СССР. Вырваться из страны «мать всех воров» могла только одним способом — угнав самолет. Калина и Профессор планировали попасть на гражданский аэродром, положить в самолет все свои богатства, нанять пилота, долететь до США и там попросить политическое убежище.
План уже был готов к реализации, но до побега Калина просто не дожила. Рак прогрессировал, и женщина скончалась от остановки сердца в 42 года. Супруг увез ее тело в Ереван. Похоронили Калину Никифорову 26 февраля 1988 года на главном городском кладбище Еревана. На похоронах присутствовали известные авторитеты криминального мира.
Жизнь сына и мужа после смерти Кали
Виктор пытался управлять делами матери, но, конечно, не смог справиться с империей, которую она выстроила. Спустя несколько лет после смерти Калины он поссорился с лидером люберецкой группировки Мансуром Шелковниковым. Через пару дней
Интересно, что смерть Калины изменила жизнь еще одного человека — ее второго мужа. В то время ходили слухи, что Никифорова умерла не от болезни, а была убита криминальными авторитетами. Позже Рубен Саркисян подтвердит, что жена умерла у него на руках из-за остановки сердца. Уход любимой стал для Профессора настоящей трагедией. Несколько лет он был в трауре, а позже так и не вернулся к криминалу, а работал скромным тренером по шахматам.
Еще женщины в криминальном миреМария Виктория Энао Вальехо (год рождения — 1961 г.), жена Пабло Эскобара
Пабло Эскобар был противоречивой личностью: он убил десятки тысяч людей и в то же время строил для бедняков дома. Одни считали его монстром, другие — Робин Гудом и настоящим героем. Его имя окружено тайнами и легендами. Так, например, до сих пор неизвестно, где и как он познакомился со своей женой Марией.
По одной версии, она была самой младшей среди его 400 любовниц, когда забеременела в 15 лет. Другие утверждают, что на юной Марии Виктории Энао Вальехо колумбийский наркобарон женился тайно: обеспеченные родители невесты считали, что Эскобар им не ровня. Что бы там ни было на самом деле, в 1976 году свадьба состоялась. И супруги, поклявшиеся друг другу быть вместе до конца дней, сдержали свое обещание.
Несмотря на то что Пабло никогда нельзя было назвать образцом супружеской верности, Мария любила его до самозабвения. Жена Эскобара прощала ему все его многочисленные измены и просила лишь об одном — быть менее жестоким по отношению к врагам.
— В этой жизни я могу найти замену любой вещи, но я никогда не найду замену своей жене и детям, — так звучит одна из самых знаменитых фраз Пабло Эскобара. Это были не просто красивые слова — семья действительно много значила для тирана. Собственно, такая привязанность к ним и погубила «кокаинового короля». Будучи в очередных бегах и не видя семью уже год, Пабло решил позвонить домой, чтобы поздравить сына с днем рождения. Разговор был перехвачен властями, местонахождение Эскобара определено, а сам он ликвидирован.
После гибели супруга для Марии наступили непростые времена — несколько лет она скрывалась с детьми под вымышленными именами. Многие думали, что родственники наркобарона ушли в тень, но в июне 2018 года стало известно, что вдова и наследник Пабло Эскобара были арестованы за отмывание денег наркомафии.
Итальянец Сальваторе Лучано, он же Чарльз, он же Лаки, был включен журналом Times в список людей, определивших лицо XX века. Именно он был тем человеком, который создал преступность в США, превратив ее из кучки противоборствующих кланов в сильную и могущественную организацию.
Счастливчик занимался всем, что приносило прибыль: бутлегерством (подпольная продажа алкоголя), наркоторговлей, азартными играми, проституцией, заказными убийствами. Спустя много лет за подобные деяния прокурор штата признал итальянца «врагом общества номер один» и депортировал Лучано в Италию, где он и встретил любовь всей своей жизни.
Избранницей мафиози стала Игея Лессони. Девушка с юности работала танцовщицей, но всё, о чем мечтала, — это познакомиться с богатым мужчиной и больше не думать о том, как заработать. В Милане предсказательница напророчила ей, что встретит она нужного мужчину на острове Капри. Волею судеб этим мужчиной оказался один из самых влиятельных гангстеров в мире, Сальваторе Лучано.
Девушку не смущала 24-летняя разница в возрасте. Мафиози покорил ее своим природным обаянием и, конечно же, увесистым кошельком. Он очень красиво ухаживал: после первой же ночи, проведенной вместе, Лучано снял половину этажа в лучшем отеле на Капри и ежедневно дарил своей избраннице пышные букеты самых ароматных роз. Игея, которая не могла выговорить имя Чарли, с томным придыханием называла своего принца Шарли, чем заводила его еще больше.
Конечно же, Игея знала, чем занимается ее мужчина, ведь им не раз приходилось вместе скрываться от преследований. Но такой образ жизни ее совсем не пугал, Лучано сделал его для нее максимально роскошным. Лаки и Игея прожили вместе 11 лет. В официальных отношениях они не состояли, но называли себя мужем и женой. Их союз оборвала смерть Игеи, она умерла от рака в 37 лет. Ее уход настолько сильно пошатнул Лучано, что он ослабил контроль не только за своими делами, но и за собственным здоровьем.
Спустя 4 года после смерти любимой женщины морозным утром 26 января Сальваторе, выходя из машины, почувствовал резкую боль в груди и в следующую секунду рухнул на землю. Через несколько минут он скончался. В медицинском заключении врачи записали, что смерть наступила в результате инфаркта.
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