Бандитская «Ягодка»: история девушки из бедной семьи, которая стала королевой криминального мира СССР

Пока Япончик был в тюрьме, Калина (близкие называли ее Калей) встала во главу его империи. И снова связала себя узами брака. Супруга она выбрал себе под стать — вора в законе Рубена Саркисяна по прозвищу Профессор.

«Воровка в законе», рак и побег

По законам криминального мира, женщина не может быть вором в законе, но негласно именно Никифорова считалась настоящей королевой преступности в СССР. Свои мечты о статусе она решила реализовать через сына Виктора. Как наследник великой Кали и Япончика он пользовался уважением, но такими же выдающимися талантами, как мать, не обладал. Тем не менее Калина договорилась с нужными людьми, заплатила им и добилась своего.

Была еще одна поблема — Никифорова хотела тратить деньги, но свободно делать этого не могла. Женщина вынуждена была вести показательно-скромный образ жизни, чтобы не вызывать подозрения советской власти. Она пыталась уйти в подполье, но неожиданно почувствовала себя плохо физически. Врачи поставили диагноз — рак крови. Женщина знала, что «заработала» себе на достойное лечение, но проходить терапию в СССР не хотела. Выезд за границу для Никифоровой оказался закрыт. И тогда Рубен Саркисян предложил ей необычный способ покинуть СССР. Вырваться из страны «мать всех воров» могла только одним способом — угнав самолет. Калина и Профессор планировали попасть на гражданский аэродром, положить в самолет все свои богатства, нанять пилота, долететь до США и там попросить политическое убежище.