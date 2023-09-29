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Гибель ребенка в интернате

В Новосибирской области 11-летняя девочка погибла в интернате — следователи возбудили уголовное дело

Причастной к гибели школьницы может быть ее сестра

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Инцидент произошел в Тогучине

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в Тогучине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

— Следственным отделом по городу Тогучин расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного отдела следователи СК дадут юридическую оценку действиям сотрудников учреждения на предмет халатного отношения к своим обязанностям, — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Тогучине погибла воспитанница местного интерната. Как сообщает издание infopro54, девочка могла умереть от серьезной травмы головы, с которой оказалась в больнице. После операции она умерла, не приходя в себя. Школьница жила в детском доме вместе со своей старшей сестрой. Именно сестра может быть причастна к смерти.

Ранее в Новосибирске 15-летний подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома. Юноша выпрыгнул из окна.

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