В Новосибирской области 11-летняя девочка погибла в интернате — следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в Тогучине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
— Следственным отделом по городу Тогучин расследуется уголовное дело по
Ранее стало известно, что в Тогучине погибла воспитанница местного интерната. Как сообщает издание infopro54, девочка могла умереть от серьезной травмы головы, с которой оказалась в больнице. После операции она умерла, не приходя в себя. Школьница жила в детском доме вместе со своей старшей сестрой. Именно сестра может быть причастна к смерти.
Ранее в Новосибирске 15-летний подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома. Юноша выпрыгнул из окна.