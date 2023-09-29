11-летняя девочка погибла в интернате в Новосибирской области — ее могли ударить табуреткой

В Новосибирской области в городе Тогучин погибла 11-летняя воспитанница местного интерната. Как рассказала НГС министр труда и социального развития области Елена Бахарева, случай находится на контроле регионального министерства.
— В настоящее время в муниципальном социальном учреждении для несовершеннолетних в Тогучинском районе правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления причин, повлекших за собой смерть подростка. Представители регионального министерства труда и социального развития проведут выездную проверку для оценки работы сотрудников учреждения в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, — добавила Елена Бахарева.
Как сообщил источник НГС, по факту смерти ребенка возбуждено уголовно дело по части 4 статьи по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
— Скорее всего, к ответственности никого не привлекут, подозреваемый не достиг возраста уголовной ответственности, — уточнил источник.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области в ответ на запрос НГС комментировать ЧП отказались.
Издание infopro54 сообщает, что девочка могла умереть от серьезной травмы головы, с которой оказалась в больнице. После операции девочка умерла, не приходя в себя.
Она жила в детском доме вместе со своей старшей сестрой. Именно сестра может быть причастна к смерти.
― В комнатах нет камер наблюдения, только в общих местах. Ее ударила старшая сестра стулом или табуретом, ― говорит источник издания в интернате.
Девочку похоронили сегодня, 29 сентября. Всего сирот из одной семьи было трое.
В Новосибирске в марте 2023 года 15-летний подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома.