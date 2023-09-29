11-летняя девочка погибла в интернате в Новосибирской области — ее могли ударить табуреткой

— В настоящее время в муниципальном социальном учреждении для несовершеннолетних в Тогучинском районе правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления причин, повлекших за собой смерть подростка. Представители регионального министерства труда и социального развития проведут выездную проверку для оценки работы сотрудников учреждения в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, — добавила Елена Бахарева.