Новосибирец надел ошейник на беременную женщину и избил ее — он показал на камеру, как это сделал

Новосибирец, которого обвинили в избиении беременной сожительницы, показал во время следственных действий, как совершил преступление. Суд заключил его под стражу.
Как сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК по Новосибирской области, инцидент произошел 20 сентября в Дзержинском районе. 31-летний мужчина находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Он избивал девушку в доме и гараже лопатой, топором и тапком. Во время следственных действий он рассказал, что надел ей на шею собачий ошейник. Мужчину удалось задержать сотрудникам СОБРа.
— Обвиняемый на протяжении нескольких часов избивал свою сожительницу сначала в доме, а затем в гараже, применяя различные предметы в качестве оружия, в том числе топор, лопату. Пострадавшая сумела позвать на помощь прохожего, который вызвал сотрудников полиции, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Когда на место приехали силовики, нападавший стал угрожать им топором. Затем на место приехали сотрудники отряда «Сибиряк» Росгвардии. Они задержали фигуранта и освободили женщину.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что мужчине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы с применением насилия опасного для жизни, в отношении беременной женщины (п.п. «в, е» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Фигуранта также обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Дзержинский районный суд заключил обвиняемого под стражу.
В конце августа в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены. По версии следствия, он избил женщину из-за ревности, а потом спрятал тело в парке.