Новосибирец надел ошейник на беременную женщину и избил ее — он показал на камеру, как это сделал

Как сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК по Новосибирской области, инцидент произошел 20 сентября в Дзержинском районе. 31-летний мужчина находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Он избивал девушку в доме и гараже лопатой, топором и тапком. Во время следственных действий он рассказал, что надел ей на шею собачий ошейник. Мужчину удалось задержать сотрудникам СОБРа.