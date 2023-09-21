Новосибирец заточил возлюбленную в гараже. Когда она сбежала, парень кинулся за ней с топором

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.
Как рассказали в региональной пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, утром 20 сентября в отдел полиции «Дзержинский» позвонили обеспокоенные граждане. По их словам, из гаража по улице Коломенской доносятся женские крики о помощи.
Полицейские начали взламывать дверь. Через некоторое с другой стороны им открыла находившаяся внутри 26-летняя женщина. Пленнице удалось выбить замок и выбежать. С топором в руках за ней погнался мужчина. Нападавший заметил сотрудников патрульно-постовой службы и спрятался в доме.
По словам женщины, на нее разозлился сожитель. Он находился в неадекватном состоянии. По данным следственного комитета по региону, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
Подозреваемый силой запер потерпевшую в гараже. Он издевался над женщиной, избивая ее различными предметами. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу, сообщили в МВД.
После сотрудники правоохранительных органов потребовали у дебошира открыть дверь в дом. Однако мужчина отказался, он заперся в здании и начал крушить в жилье все, что попадалось под руку — окна и предметы.
Полицейские и росгвардейцы окружили постройку. Специалисты пытались переговорить с ним и выманить разбушевавшегося на улицу. Вскоре его задержала Росгварди, мужчине 31 год, его уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.
Его отправили в специализированное медучреждение. По факту незаконного лишения свободы следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.
18 сентября в Кировском районе молодой человек разбил голову своей девушке о витражное остекление в торговом центре «Матрешки». Охранник вырывал у злоумышленника постарадавшую из рук.