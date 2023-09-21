Новосибирец заточил возлюбленную в гараже. Когда она сбежала, парень кинулся за ней с топором

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Как рассказали в региональной пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, утром 20 сентября в отдел полиции «Дзержинский» позвонили обеспокоенные граждане. По их словам, из гаража по улице Коломенской доносятся женские крики о помощи.

