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Новосибирец заточил возлюбленную в гараже. Когда она сбежала, парень кинулся за ней с топором

Неадекватного мужчину задержали силовики

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Парень силой затащил возлюбленную в гараж и избил

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В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Как рассказали в региональной пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, утром 20 сентября в отдел полиции «Дзержинский» позвонили обеспокоенные граждане. По их словам, из гаража по улице Коломенской доносятся женские крики о помощи.

Полицейские начали взламывать дверь. Через некоторое с другой стороны им открыла находившаяся внутри 26-летняя женщина. Пленнице удалось выбить замок и выбежать. С топором в руках за ней погнался мужчина. Нападавший заметил сотрудников патрульно-постовой службы и спрятался в доме.

По словам женщины, на нее разозлился сожитель. Он находился в неадекватном состоянии. По данным следственного комитета по региону, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Подозреваемый силой запер потерпевшую в гараже. Он издевался над женщиной, избивая ее различными предметами. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу, сообщили в МВД.

После сотрудники правоохранительных органов потребовали у дебошира открыть дверь в дом. Однако мужчина отказался, он заперся в здании и начал крушить в жилье все, что попадалось под руку — окна и предметы.

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Мужчина не хотел выходить из укрытия

Видео: ГУ МВД России по Новосибирской области

Полицейские и росгвардейцы окружили постройку. Специалисты пытались переговорить с ним и выманить разбушевавшегося на улицу. Вскоре его задержала Росгварди, мужчине 31 год, его уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Мужчина крушил все, что попадалось под руку

Мужчина крушил все, что попадалось под руку

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Его отправили в специализированное медучреждение. По факту незаконного лишения свободы следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.

18 сентября в Кировском районе молодой человек разбил голову своей девушке о витражное остекление в торговом центре «Матрешки». Охранник вырывал у злоумышленника постарадавшую из рук.

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