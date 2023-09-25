На буйного новосибирца с Забалуева возбудили уголовное дело — его скрутили и удерживали всем двором

Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за событий во дворе высотки на Забалуева 21 сентября. В тот вечер неадекватный мужчина с размаха ударил женщину с грудным ребенком, кидался на других соседей, утверждая, что он — вор в законе. По словам очевидцев, вышедшим утихомирить буяна мужчинам тот угрожал ножом.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи «Хулиганство». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование, — сообщили в ГУ МВД региона 25 сентября.
До приезда полицейских мужчины связали и удерживали буйного соседа.
В сентябре другой новосибирец с ножом прорывался к букмекерам сделать ставку.