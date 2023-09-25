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На буйного новосибирца с Забалуева возбудили уголовное дело — его скрутили и удерживали всем двором

Решается вопрос о мере пресечения свободы подозреваемого в хулиганстве

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Буйного соседа мужчины связали и держали до приезда полицейских

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Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за событий во дворе высотки на Забалуева 21 сентября. В тот вечер неадекватный мужчина с размаха ударил женщину с грудным ребенком, кидался на других соседей, утверждая, что он — вор в законе. По словам очевидцев, вышедшим утихомирить буяна мужчинам тот угрожал ножом.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи «Хулиганство». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование, — сообщили в ГУ МВД региона 25 сентября.

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В самом начале видео мужчина с размаху бьет женщину. У нее на руках был грудной ребенок

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

До приезда полицейских мужчины связали и удерживали буйного соседа.

В сентябре другой новосибирец с ножом прорывался к букмекерам сделать ставку.

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