Скрутили всем двором: житель высотки устроил дебош у дома на Забалуева — видео, где он бросается на соседей

НГС связался с мужчиной, опубликовавшем видео о вчерашних событиях. Он пожелал сохранить анонимность, опасаясь буйного соседа.



— Все началось около 17.00, сначала Илья ходил по двору и орал, что он вор в законе и вызывал на стрелку весь дом. Потом он пошёл в местный магазин, начал звать хозяина, которого на месте не было, стал угрожать ему и всем присутствующим, — рассказал редакции НГС житель высотки. Он добавил, что не присутствовал на месте событий, а был на работе, а видео посмотрел после, взяв его из соседского чата и камер наружного наблюдения.

