Скрутили всем двором: житель высотки устроил дебош у дома на Забалуева — видео, где он бросается на соседей

Вечером 21 сентября житель 17-этажки на Забалуева в Новосибирске перепугал весь дом своим странным поведением: он кидался на людей, вызывал всех мужчин дома на разговор во двор. Некоторые очевидцы уверяют, что у дебошира был с собой нож. При этом на видео конфликта ножа не заметно.
По словам одного из жителей высотки, мужчину по имени Илья ничего не останавливало: не увещевания соседей, ни брызги перцового баллончика в лицо, ни физическая сила. В итоге буйного сибиряка увезли в полицию.
Несколько видеозаписей с происходящим во дворе дома опубликованы в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина кидается на прохожих, в конце концов несколько соседей скручивают его до приезда полиции.
НГС связался с мужчиной, опубликовавшем видео о вчерашних событиях. Он пожелал сохранить анонимность, опасаясь буйного соседа.
— Все началось около 17.00, сначала Илья ходил по двору и орал, что он вор в законе и вызывал на стрелку весь дом. Потом он пошёл в местный магазин, начал звать хозяина, которого на месте не было, стал угрожать ему и всем присутствующим, — рассказал редакции НГС житель высотки. Он добавил, что не присутствовал на месте событий, а был на работе, а видео посмотрел после, взяв его из соседского чата и камер наружного наблюдения.
По словам анонимного соседа, мужчина не производил впечатление пьяного человека и не пошатывался.
— Для меня его поведение необъяснимо. Потом он начал бросаться на женщин во дворе, ударил одну из них: она держала на руках ребенка. Когда спустились мужчины-соседи его утихомирить, Илья выхватил нож. Кое-как скрутили его и вызвали полицию. Ждали наряда с 18:00 до 21:00. На самом деле это не первая его выходка, но обычно он дома буянит, — добавил житель Забалуева, 90.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили НГС, что на место выезжал экипаж ППС.
— У женщины взято объяснение и заявление, мужчина задержан. Ведется разбирательство, — сообщили в ведомстве. Также полиция проверяет информацию о ноже.
В сентябре другой новосибирец с ножом прорывался к букмекерам сделать ставку. Мужчина был навеселе и дважды пытался проникнуть внутрь, вооружившись ко второму заходу.