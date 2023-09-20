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«С силой ударил малышку о землю»: сибиряк три месяца истязал 4-летнюю девочку на глазах у ее матери — как его наказали

Позже побоям подверглась и мать ребенка

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Инцидент произошел на Алтае

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В Республике Алтай вынесли приговор мужчине, который три месяца истязал 4-летнюю девочку на глазах у ее матери. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.

По данным следователей, с января по март 2022 года в селе Кокоря Кош-Агачского района мужчина систематически истязал 4-летнюю дочь своей сожительницы по причине личной неприязни к ребенку. Сибиряк периодически наносил девочке побои, а также совершал иные насильственные действия. Позже побоям подверглась и мать девочки.

— Вечером 4 сентября 2022 года в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности осужденный схватил женщину за шею обеими руками и стал душить, при этом высказал в ее адрес угрозу убийством. После этого мужчина стал избивать потерпевшую, причинив множественные телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, — сообщили в СК.

Как уточнили следователи, когда женщине удалось вырваться и сбежать, мужчина схватил спящую в доме девочку, вынес ребенка на улицу и, призывая сожительницу вернуться в дом, не менее 3 раз с силой ударил малышку о землю. После этого сибиряк вернулся в дом, положил ребенка на диван и скрылся с места преступления.

— Девочка с телесными повреждениями различной степени тяжести была доставлена в Кош-Агачскую районную больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Потерпевшая прошла курс лечения и реабилитации. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, — пояснили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего», п. «в» ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством» и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного в качестве компенсации морального вреда 700 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Ранее в Новосибирске полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы избивает жену и сына. Анонимный пост с информацией о зверствах сибиряка появился в Сети.

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