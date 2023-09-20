«С силой ударил малышку о землю»: сибиряк три месяца истязал 4-летнюю девочку на глазах у ее матери — как его наказали

По данным следователей, с января по март 2022 года в селе Кокоря Кош-Агачского района мужчина систематически истязал 4-летнюю дочь своей сожительницы по причине личной неприязни к ребенку. Сибиряк периодически наносил девочке побои, а также совершал иные насильственные действия. Позже побоям подверглась и мать девочки.

