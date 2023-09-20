«С силой ударил малышку о землю»: сибиряк три месяца истязал 4-летнюю девочку на глазах у ее матери — как его наказали

В Республике Алтай вынесли приговор мужчине, который три месяца истязал 4-летнюю девочку на глазах у ее матери. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.
По данным следователей, с января по март 2022 года в селе Кокоря Кош-Агачского района мужчина систематически истязал 4-летнюю дочь своей сожительницы по причине личной неприязни к ребенку. Сибиряк периодически наносил девочке побои, а также совершал иные насильственные действия. Позже побоям подверглась и мать девочки.
— Вечером 4 сентября 2022 года в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности осужденный схватил женщину за шею обеими руками и стал душить, при этом высказал в ее адрес угрозу убийством. После этого мужчина стал избивать потерпевшую, причинив множественные телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, — сообщили в СК.
Как уточнили следователи, когда женщине удалось вырваться и сбежать, мужчина схватил спящую в доме девочку, вынес ребенка на улицу и, призывая сожительницу вернуться в дом, не менее 3 раз с силой ударил малышку о землю. После этого сибиряк вернулся в дом, положил ребенка на диван и скрылся с места преступления.
— Девочка с телесными повреждениями различной степени тяжести была доставлена в Кош-Агачскую районную больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Потерпевшая прошла курс лечения и реабилитации. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, — пояснили в ведомстве.
Суд признал мужчину виновным по
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