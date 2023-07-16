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В соцсетях пишут о новосибирце, избивающем жену и сына, — полиция начала проверку

Тревогу забили жители поселка Шипуновский в Сузунском районе

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По словам автора поста, мужчина — много лет отсидевший в тюрьме

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В Новосибирске полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы избивает жену и сына. Анонимный пост с информацией о зверствах сибиряка появился в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

В посте говорится, что житель поселка Шипуновский в Сузунском районе постоянно поднимает руку на супругу и маленького сына. По словам автора поста, мужчина был судим.

— Информация, выявленная в сети Интернет, проверяется полицейскими, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее в Сети появилось жесткое видео с плачем ребенка. Авторы поста утверждают, что ролик был записан в селе Убинское Новосибирской области. Происшествием уже заинтересовались в районной администрации. На кадрах записаны крики 9-летней девочки, которую якобы избивает отчим.

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