В соцсетях пишут о новосибирце, избивающем жену и сына, — полиция начала проверку

В Новосибирске полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы избивает жену и сына. Анонимный пост с информацией о зверствах сибиряка появился в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».
В посте говорится, что житель поселка Шипуновский в Сузунском районе постоянно поднимает руку на супругу и маленького сына. По словам автора поста, мужчина был судим.
— Информация, выявленная в сети Интернет, проверяется полицейскими, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Ранее в Сети появилось жесткое видео с плачем ребенка. Авторы поста утверждают, что ролик был записан в селе Убинское Новосибирской области. Происшествием уже заинтересовались в районной администрации. На кадрах записаны крики 9-летней девочки, которую якобы избивает отчим.