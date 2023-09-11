«За два года — ничего»: BMW новосибирца сожгли после попыток выбить мнимый долг — он обвинил полицию в волоките

Новосибирский бизнесмен два года пытается найти поджигателя своего любимого BMW, но силовики, по его словам, не хотят ему помогать, игнорируя все возможные зацепки: видео поджога, биллинг, места, где мог засветиться пироман. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, кто мог заказать уничтожение дорогущего кроссовера и почему полицейские упорно расписываются в своей беспомощности.
«Поджог. Я в шоке»
Олег (имя изменено по просьбе героя — прим. ред.) уверяет, что BMW X5M — его детская мечта. 15 лет предприниматель катался на разных «баварцах»: копил, продавал, покупал более свежие модели и так по кругу — всё для того, чтобы однажды сесть за руль заветного кроссовера. В 2021 году мечта осуществилась. В семье предпринимателя появился белоснежный BMW «на дорогом оригинальном тюнинге», за который пришлось отдать более 6 млн рублей.
— Я поездил на мечте 8 месяцев, потом её сожгли, — с горечью отметил бизнесмен в разговоре с корреспондентом НГС.
Ночью 1 сентября 2021 года Олега разбудила жена: кто-то настойчиво «долбился в двери» и названивал ему на мобильный телефон. Оказалось — пожарные. Когда бизнесмен вышел на улицу, его BMW, припаркованный на улице Гоголя, уже потушили: половина престижного кроссовера была изуродована огнём, который не оставил ни единого шанса на восстановление автомобиля.
— Полиция приехала, приехали криминалисты, приехала эксперт из МЧС. Она сразу сказала — поджог. Я в шоке, — говорит предприниматель.
Олег написал заявление, изначально догадываясь, кто мог пойти на преступление.
В стиле 90-х
Срисовать образ преступника удалось по горячим следам. Вместе с одним из оперативников бизнесмен отправился отсматривать записи с камер наблюдения, которые могли запечатлеть поджигателя, и оказался прав: мужчина попал в объективы нескольких камер.
На записях видно, как преступник подходит к парковке, опускается на скамейку рядом, выжидает несколько минут. Потом подходит к машине, разливает горючую жидкость и поджигает. На видео слышен сильный хлопок, и авто в одно мгновение оказывается в огненном облаке.
— Очевидно, что это был не бензин — он воспламеняется волной. Поджигатель разлил розжиг для костров, который вспыхивает одномоментно. Похоже, что преступник не был готов к такому развитию событий, поскольку на мгновение сам оказался в этом огненном шаре. Вероятно, он получил сильный ожог, — поясняет бизнесмен.
Поджигатель убежал с места преступления, скрывшись в ближайших дворах. Олег уже тогда предполагал, кто может быть замешан в поджоге. За несколько лет до инцидента у него был денежный спор с людьми, которые в определенный момент перешли на выбивание «мнимого долга» в стиле 90-х. Бизнесмен тогда обратился в полицию, было возбуждено два уголовных дела.
— Я общался с людьми, находясь под оперативным прикрытием. По странному стечению обстоятельств угрозы прекратились, будто они знали, что встречи проходили под наблюдением сотрудников уголовного розыска. В результате уголовные дела были закрыты. Я никому ничего не должен, ни от кого не скрываюсь, — пояснил Олег.
По мнению предпринимателя, в поджоге BMW могут быть замешаны его «старые знакомые», но в полиции информацию о возможных подозреваемых упорно игнорируют.
«Хочу восстановить справедливость»
Результат работы следователей за два года Олег характеризует словом «ничего». По его словам, в полиции до сих пор не удосужились проанализировать записи с камер наблюдения, запросить биллинг мобильных устройств рядом с местом преступления, разослать запросы по больницам.
— За первые 3 месяца опросили только меня и жену, ничего по горячим следам не cделали. Человек обжёгся и, скорее всего, очень сильно. Он должен был обратиться за медицинской помощью, и это был хороший вариант отследить подозреваемого. Но ничего сделано не было, — сетует коммерсант.
По его словам, на деле о поджоге сменилось несколько следователей: «одна ушла в отпуск, другая — в декрет, третья — уволилась». При этом разрешения ознакомиться с материалами расследования Олегу пришлось добиваться чрез суд. В деле предприниматель не увидел результатов запроса биллинга.
— Следователь мне говорит, что биллинг давно сделан, но он находится в секретном отделе у оперативников. Якобы они не нашли никаких связей. Мой адвокат смеется: говорит, что никакого секретного отдела не существует, а ещё информация по биллингу должна быть пришита к делу в обязательном порядке, — подчеркнул бизнесмен.
Расследование регулярно приостанавливают из-за невозможности определить подозреваемого, при этом в полиции подчеркивают, что все возможные оперативно-розыскные мероприятия «были проведены». Дело отправляют в архив, но раз за разом Олег вместе с адвокатом реанимируют его с помощью жалоб в прокуратуру. По его словам, трижды он жаловался на «бездействие полиции» в районную прокуратуру, трижды — в городскую, еще три раза — в областную.
— Происходит так: областная прокуратура спускает в город, город спускает в район. Район говорит — всё хорошо, дело из архива вытащили. Через 30 дней его снова отправляют в архив. Я пишу в генпрокуратуру. Приходит ответ — разобраться по месту. Дальше тот же самый процесс, по кругу. Следственные действия проводятся только после наших ходатайств, самостоятельно дело не расследуется, — говорит предприниматель.
В июле 2023 года дело снова сдано в архив. Жалоба в региональное управление МВД результатов тоже не принесла. Коммерсант готовит обращение к министру МВД России Владимиру Колокольцеву.
В пресс-службе регионального управления МВД на вопросы корреспондента НГС ответили, что расследование поджога продолжается, но более подробную информацию не могут предоставить в связи с тайной следствия.
— В следствии мне задавали вопрос: «Зачем ты сюда ходишь? Что ты хочешь добиться?», — сетует предприниматель. — Я хочу восстановить справедливость.
В прошлом году мы писали о новосибирском предпринимателе, у которого преступники сожгли готовый бизнес. Коммерсант провел собственное расследование и вычислил злоумышленников, но силовики почему-то не торопились их задерживать.