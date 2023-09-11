«За два года — ничего»: BMW новосибирца сожгли после попыток выбить мнимый долг — он обвинил полицию в волоките

«Поджог. Я в шоке»

Олег (имя изменено по просьбе героя — прим. ред.) уверяет, что BMW X5M — его детская мечта. 15 лет предприниматель катался на разных «баварцах»: копил, продавал, покупал более свежие модели и так по кругу — всё для того, чтобы однажды сесть за руль заветного кроссовера. В 2021 году мечта осуществилась. В семье предпринимателя появился белоснежный BMW «на дорогом оригинальном тюнинге», за который пришлось отдать более 6 млн рублей.



— Я поездил на мечте 8 месяцев, потом её сожгли, — с горечью отметил бизнесмен в разговоре с корреспондентом НГС.

