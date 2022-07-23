«Меня сожгут?» Неизвестные спалили бизнес новосибирца, он провел собственное расследование и теперь боится за свою жизнь

Торговый павильон на улице Рассветной Павел Майоров использовал для зарабатывания денег с 2008 года. В небольшом помещении он поставил оборудование для приготовления шаурмы, разместил несколько столиков, холодильник, барную стойку — получилось мини-кафе. Продажа закусок приносила небольшой, но стабильный доход. Впоследствии предприниматель начал сдавать павильон в аренду.



— Последний раз арендаторы съехали в 2020 году прямо перед пандемией. Мы сделали в павильоне хороший ремонт, решили снова поработать сами. В первые месяцы пандемии работали навынос — оказалось не выгодно. Мы кафе законсервировали. Однако как финансовый актив он продолжал существовать, потому что был в принципе готов к работе в любой момент, — отметил Майоров.

