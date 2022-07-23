«Меня сожгут?» Неизвестные спалили бизнес новосибирца, он провел собственное расследование и теперь боится за свою жизнь

Предприниматель из Новосибирска Павел Майоров больше полугода бьется в закрытые двери правоохранительной системы с требованием найти злоумышленников, которые сожгли его бизнес. Доказательство преступления у него есть — видеозапись, на которой запечатлен поджог. Полицейские искать преступников не спешат, Майоров в свою очередь гадает, чем заслужил к себе пренебрежительное отношение. Бизнесмен не исключает, что в следующий раз объектом покушения может стать он сам или его родственники.
«Пирушка» с несчастливым концом
Торговый павильон на улице Рассветной Павел Майоров использовал для зарабатывания денег с 2008 года. В небольшом помещении он поставил оборудование для приготовления шаурмы, разместил несколько столиков, холодильник, барную стойку — получилось мини-кафе. Продажа закусок приносила небольшой, но стабильный доход. Впоследствии предприниматель начал сдавать павильон в аренду.
— Последний раз арендаторы съехали в 2020 году прямо перед пандемией. Мы сделали в павильоне хороший ремонт, решили снова поработать сами. В первые месяцы пандемии работали навынос — оказалось не выгодно. Мы кафе законсервировали. Однако как финансовый актив он продолжал существовать, потому что был в принципе готов к работе в любой момент, — отметил Майоров.
Ночью 1 ноября 2021 года бизнесмену позвонили — павильон загорелся. Пожарных вызвали коммунальщики, которые неподалеку чистили от снега проезжую часть. Учитывая, что пожарная часть располагается неподалеку от места ЧП, спасатели приехали быстро. С возгоранием удалось справиться за считаные минуты, но огонь сильно повредил интерьер павильона и оборудование. Майоров позже подсчитал убытки — около 500 тысяч рублей. Предварительную причину пожара спасатели назвали бизнесмену сразу — поджог. Подозрение пожарных подтвердилось, когда новосибирец собрал записи с уличных камер наблюдения.
Сам себе Шерлок Холмс
Около недели понадобилось Павлу Майорову, чтобы получить полное представление о том, что произошло ночью 1 ноября. Около 01:30 во дворе дома
Первым у торгового павильона около 02:30 был замечен мужчина покрупнее. Он долго расхаживал вокруг павильона, затем остановился в нескольких метрах от него и начал делать характерные движения руками: Майоров уверяет, что злоумышленник пытался разбить окно при помощи рогатки. Стекло долго не поддавалось, поэтому мужчине пришлось возвращаться несколько раз и повторять попытки.
Так или иначе разбить окно всё-таки удалось. Спустя полчаса в кадре появляются оба злоумышленника: в руках одного из них — черный пакет. Они оба заходят за павильон, тот, что покрупнее, появляется первым, разливает в помещении горючую смесь, затем уходит. Его подельник выходит из-за павильона минуту спустя, долго возится, потом бросает горящую тряпку в павильон и спешно удаляется с места ЧП.
Пожар практически сразу заметили коммунальщики: они остановились у павильона, вызвали спасателей. Пожарные, прибыв на вызов, быстро справились с пламенем.
Хозяин бизнеса уверяет, что злоумышленники действовали по заказу: после того как пожарный расчет уехал с места ЧП, недалеко от кафе остановился автомобиль, из него вышел человек, обошел постройку сзади, с включенным фонариком зашел внутрь, Майоров полагает — человек сфотографировал последствия пожара, вышел из павильона и ушел вверх по улице.
Предприниматель заявил, что отследил автомобиль вероятных преступников на заправке, расположенной в нескольких сотнях метров от кафе. На записи видно, что это Lexus с хорошо распознаваемыми номерами. Материалы своего расследования Майоров передал в полицию еще осенью прошлого года. Казалось бы, мужчина сделал полдела за правоохранителей, однако до сих пор силовики даже не возбудили уголовное дело.
Почему не ищет полиция?
Главной загвоздкой в расследовании стали результаты пожарно-технической экспертизы, заявила в беседе с журналистом НГС адвокат Павла Майорова Мария Соловьёва. Итогов исследования, которое проводится в течение месяца, у полицейских следователей нет до сих пор, хотя с момента ЧП прошло уже больше полугода. Правоохранители за это время вынесли несколько отказов в возбуждении уголовного дела, из-за отсутствия экспертизы.
— Я сама вышла на экспертов, которые заявили, что передавали результаты полицейским в установленные сроки. При этом в полиции мне откровенно сказали, что результаты исследования были утеряны, а без них возбуждение уголовного дела невозможно, — пояснила Соловьёва.
Адвокат отметила, что полицейские повторную экспертизу не заказывали, поскольку в этом случае «необходимо будет кого-то наказать», а эксперты без соответствующего заявления от правоохранителей для проведения еще одного исследования не видят законных оснований.
Соловьёва пожаловалась в прокуратуру. Сотрудники надзорного органа выяснили, что материалы проверки по заявлению предпринимателя до сих пор находятся у следователя Калининского отдела полиции, который не возбуждает уголовное дело из-за отсутствия результатов экспертизы.
— Вместе с тем установлено, что следователем допущена волокита, затяжной характер проверки и невыполнение необходимых проверочных мероприятий, а именно до настоящего времени повторно не истребовано заключение экспертизы, — говорится в ответе прокуратуры за подписью
В документе от 10 июня также отмечено, что от начальника отдела полиции потребовали устранить нарушения подчиненных. На момент публикации статьи, по словам Соловьёвой, подвижек в деле так и не было замечено.
«Я следующий?!»
Павел Майоров уверяет, что расследование для него крайне важно, поскольку уже больше полугода он находится в тревожном неведении. У предпринимателя нет версий, кто мог спланированно покуситься на его бизнес, не выдвигая при этом никаких требований.
— Во-первых, это финансовые потери. Но важнее всего — мне нужно знать, откуда ветер дует. Сегодня бутылка с зажигательной смесью прилетела в павильон, завтра — что? В машину мне полетит? В меня? Меня сожгут?! Я следующий?! Я действительно переживаю за свои жизнь, здоровье и своих близких, — подчеркнул бизнесмен.
Он уверяет, что конфликтов ни с кем у него не было: павильон был законсервирован больше года, поэтому претензии со стороны вероятных конкурентов исключены. По той же причине можно исключить недовольных жителей близлежащих домов, которые могли бы быть не довольны шумными компаниями, собиравшимися у павильона.
— Полицейские, берите данные моего расследования, устанавливайте личности. Это уже полураскрытое дело. Почему никто не занимается розыском?! Закрадываются определенные подозрения, — намекает Майоров.
Адвокат Мария Соловьёва отмечает, что в данной ситуации в действиях следователя могут усматриваться признаки укрывательства преступления. Правозащитник отметила, что писала соответствующее обращение в региональное управление Следственного комитета, но ответа не дождалась до сих пор.
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее полицейские возбудили уголовное дело после избиения жителя Новосибирска на 9 мая. Подвижек в расследовании потерпевший ждал больше года. Дело было возбуждено после публикации на НГС.