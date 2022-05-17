После публикации НГС полиция возбудила дело об избиении новосибирца в 2021 году
Сергей Горбунов пострадал после конфликта с соседом
Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту избиения
Инцидент произошел 9 мая 2021 года. Горбунов вместе с соседями в частном секторе на улице Докучаева отмечал День Победы. В процессе у мужчины завязался конфликт с соседом, который его сильно избил. Горбунова госпитализировали, медики зафиксировали у него переломы орбиты лица и носа. Новосибирцу понадобилась сложная операция по имплантации титановой пластины. Сегодня Горбунов жалуется на ухудшение зрения.
В 2021 году, еще лежа на больничной койке, мужчина написал заявление в полицию, при этом указав имя предполагаемого обидчика. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано. Отказ журналисту НГС подтвердили в конце апреля 2022 года. При этом в региональном главке МВД добавили, что по результатам служебной проверки ответственный за расследование сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности.
После публикации НГС о ситуации Горбунова вызвали на допрос к следователю в отдел полиции
— Дело возбудили по
Расследование дела продолжается.
В Первомайском суде продолжается рассмотрение дела об избитом росгвардейцами жителе Новосибирска, ставшем случайным свидетелем спецоперации.