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После публикации НГС полиция возбудила дело об избиении новосибирца в 2021 году

Сергей Горбунов пострадал после конфликта с соседом

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После пьяной потасовки Горбунову вкрутили в лицо 10 саморезов

После пьяной потасовки Горбунову вкрутили в лицо 10 саморезов

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Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту избиения 47-летнего жителя Новосибирска Сергея Горбунова. После публикации истории на НГС новосибирцу вручили постановление о возбуждении дела. Материал вышел утром 6 мая, в 07:00. 13 мая Сергей получил постановление, которое было датировано 6 мая и 11 часами утра.

Инцидент произошел 9 мая 2021 года. Горбунов вместе с соседями в частном секторе на улице Докучаева отмечал День Победы. В процессе у мужчины завязался конфликт с соседом, который его сильно избил. Горбунова госпитализировали, медики зафиксировали у него переломы орбиты лица и носа. Новосибирцу понадобилась сложная операция по имплантации титановой пластины. Сегодня Горбунов жалуется на ухудшение зрения.

В 2021 году, еще лежа на больничной койке, мужчина написал заявление в полицию, при этом указав имя предполагаемого обидчика. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано. Отказ журналисту НГС подтвердили в конце апреля 2022 года. При этом в региональном главке МВД добавили, что по результатам служебной проверки ответственный за расследование сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности.

После публикации НГС о ситуации Горбунова вызвали на допрос к следователю в отдел полиции № 5 «Дзержинский», где вручили постановление о возбуждении уголовного дела и признании его потерпевшим (копии документов имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

— Дело возбудили по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). При этом мне сказали, если будет доказано, что я постепенно теряю зрение, то возможна переквалификация дела по статье о тяжких повреждениях. На 26 мая я записался на обследование, — заявил НГС Сергей Горбунов.

Расследование дела продолжается.

В Первомайском суде продолжается рассмотрение дела об избитом росгвардейцами жителе Новосибирска, ставшем случайным свидетелем спецоперации.

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