«С тех пор живу как терминатор». Новосибирцу вкрутили 10 саморезов в лицо после драки — он год не может наказать соседа

47-летний житель Новосибирска Сергей Горбунов перенес сложную операцию после конфликта с агрессивным соседом. Сегодня мужчина жалуется на ухудшение зрения и бездействие полиции: он указал на вероятного преступника, но того за минувший год даже не допросили. В МВД отметили, что ответственный за расследование сотрудник наказан, но возбуждать уголовное дело отказались. Журналист НГС Павел Тиунов поговорил с обеими сторонами конфликта и посмотрел видеозапись инцидента.
«40 минут захлебывался собственной кровью»
На первый взгляд продавец автомобилей Сергей Горбунов полностью оправился от последствий конфликта, произошедшего год назад — 9 мая 2021 года: под его левым глазом виднеется тонкий шрам. По словам мужчины, сохранить лицо ему помогли врачи. На самом деле проблемы со здоровьем оказались куда более серьезными, уверяет Горбунов.
— Я стал плохо видеть. Врач говорит, что есть риск дальнейшего ухудшения вплоть до полной потери зрения, — отметил он.
Инцидент произошел в День победы в частном секторе в районе улицы Докучаева. Горбунов отправился отметить праздник к соседу. Позже оба присоединились к другому застолью на соседней улице, где отдыхала компания местных жителей. Среди них был некий Алексей по прозвищу Губа.
— Почему он Губа — потому что у него заячья губа, он страшный. И у него с головой вообще не в порядке. Это потом я узнал, что он ранее судим, и когда выпьет, становится вообще неадекватным: говорят, что однажды он человеку бутылку о голову разбил, — заявил в разговоре с журналистом НГС Сергей Горбунов.
Изрядно приняв на грудь, мужчины начали расходиться. Горбунов оказался наедине с Губой. Признаётся — причины и сути конфликта не помнит, потому что был сильно пьян. То, что произошло потом, всплывает в памяти эпизодами: падение и удары в голову.
Конфликт запечатлела камера наблюдения. На записи едва различимы два силуэта: они падают на землю, затем видны удары.
— Помню, что уже лежу с разбитой головой. Помню, как он меня вбивает в землю. Минут 40 я потом лежал, встать не мог. Я от собственной крови захлебывался, — пояснил Горбунов.
Пострадавшего подняли и отвели домой неравнодушные соседи. Примечательно, что среди сопровождающих оказался и Губа, который в числе остальных передал пострадавшего на руки супруге. Путь от места конфликта до дома также запечатлели несколько камер видеонаблюдения. На записи предполагаемый виновник запечатлен в бейсболке.
— Дома я кровь не могу остановить, она у меня ручьем льется. Я попросил жену вызвать скорую помощь. Меня увезли в горбольницу, остановили кровь, сделали снимок. Травмы оказались очень серьезные, — отметил пострадавший.
Медики зафиксировали у Горбунова перелом дна орбиты и перелом носа — оба со смещением. В результате глаз у мужчины начал западать, потребовалась срочная операция: в лицевую кость имплантировали титановую пластину.
— Еще 10 саморезов вкрутили в лицо. С тех пор так и живу, как терминатор, — грустно улыбается пострадавший.
По его словам, он пролежал в больнице почти месяц и, еще будучи на больничной койке, написал заявление в полицию.
Полиция: приходите завтра
Горбунов уверяет, что информация о полученных травмах изначально в полицию поступила от медиков, но никто из правоохранителей к нему в палату не явился. Тогда новосибирец написал заявление сам и передал его в МВД через супругу. Расследованием занялась сотрудница участкового пункта полиции. Она направила Горбунова на судмедэкспертизу, где от мужчины потребовали «диски с историей болезни». Сотрудница полиции пообещала направить в больницу курьера, чтобы тот забрал документы и передал их экспертам. По словам пострадавшего, диски в судмедэкспертизе так и не появились.
— Я звонил, она ничего не говорит. Всё, говорит, в процессе, завтраками кормит. При этом я писал заявление на конкретного человека. Я узнал адрес, где он живет, рассказал. Его никто даже не допросил. Мы начали писать жалобы, — отметил Горбунов.
Мужчина обратился в прокуратуру, ГУ МВД по Новосибирской области, в отдел собственной безопасности главка. В надзорном ведомстве посчитали, что «оснований для реагирования в связи с несогласием с действиями должностных лиц органа дознания при проведении уголовно-процессуальной проверки нет».
В региональном управлении МВД на жалобу ответили, что к октябрю 2021 года сотрудниками Дзержинского отдела полиции «неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела». При этом в главке подчеркнули, что «факты в части бездействия сотрудников полиции нашли свое подтверждение, в связи с чем была назначена служебная проверка».
— Вопрос о привлечении виновного лица к ответственности по факту причинения Вам телесных повреждений будет рассмотрен после проведения судебно-медицинской экспертизы. Учитывая длительность Вашего лечения, судебно-медицинская экспертиза в настоящее время не проведена, — говорится в ответе Горбунову, подписанном начальником управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции К. Ершовым (все документы имеются в распоряжении редакции).
В ответ на запрос НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что 5 ноября 2021 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое не было отменено надзорным органом.
— Вместе с тем по результатам служебной проверки факты ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при рассмотрении материала подтвердились. Сотрудник полиции привлечен к дисциплинарной ответственности, — говорится в ответе.
По словам Горбунова, Алексей Губа продолжает свободно гулять по микрорайону, часто в нетрезвом состоянии, а потому является «потенциально опасным для местных жителей».
«Я ему голову оторву»
Алексей Губа в телефонном разговоре с журналистом НГС вспоминать события 9 мая 2021 года не захотел. При этом намекнул, что не он спровоцировал конфликт.
— Я ничего комментировать не буду. А если он (Горбунов) еще раз ко мне с кулаками полезет, я ему не только башку проломлю, я ему ее оторву, чтобы мозги вправить. Если он пить не умеет, значит пусть учится. Всё, до свидания, — отрезал Алексей.
Руководитель юридической компании «Егоров и партнеры» Сергей Егоров, комментируя ситуацию, заявил, что Горбунову необходимо добиваться справедливости через личные встречи с руководством районной прокуратуры, руководством регионального главка. По мнению юриста, необходимо продолжать писать жалобы.
— Необходимо добиваться проведения судмедэкспертизы. Бездействие полиции похоже на укрывательство тяжкого преступления: если у пострадавшего пластина в лице, то преступление может быть квалифицировано по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), — пояснил Егоров.
По его словам, ориентируясь на то, что с момента совершения преступления прошел целый год, в настоящее время, возможно, речь идет не просто о халатных действиях сотрудника полиции, но о «коррупционной составляющей».
В ноябре 2021 года журналисты НГС рассказывали, как потерпевшие по делу о пропаже миллионов рублей из ячеек «Альфа-Банка» жаловались на бездействие полиции.