«С тех пор живу как терминатор». Новосибирцу вкрутили 10 саморезов в лицо после драки — он год не может наказать соседа

На первый взгляд продавец автомобилей Сергей Горбунов полностью оправился от последствий конфликта, произошедшего год назад — 9 мая 2021 года: под его левым глазом виднеется тонкий шрам. По словам мужчины, сохранить лицо ему помогли врачи. На самом деле проблемы со здоровьем оказались куда более серьезными, уверяет Горбунов.



— Я стал плохо видеть. Врач говорит, что есть риск дальнейшего ухудшения вплоть до полной потери зрения, — отметил он.



Инцидент произошел в День победы в частном секторе в районе улицы Докучаева. Горбунов отправился отметить праздник к соседу. Позже оба присоединились к другому застолью на соседней улице, где отдыхала компания местных жителей. Среди них был некий Алексей по прозвищу Губа.



— Почему он Губа — потому что у него заячья губа, он страшный. И у него с головой вообще не в порядке. Это потом я узнал, что он ранее судим, и когда выпьет, становится вообще неадекватным: говорят, что однажды он человеку бутылку о голову разбил, — заявил в разговоре с журналистом НГС Сергей Горбунов.