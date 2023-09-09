Водил нелегальную заправку: в Новосибирске отправили в СИЗО подозреваемого в наезде на полицейского

В Новосибирске в СЗО отправили подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского. Решение принял Октябрьский районный суд.
По версии следствия, мужчина с фамилией Удоденко 28 августа около трех часов дня был в автомобиле «Лада Ларгус» возле дома на Татьяны Снежиной. Сотрудники полиции проводили проверку по нелегальным мобильным заправкам.
— К автомобилю подошёл лейтенант полиции, попросил предъявить документы, Удоденко отказался, заперся в салоне. После этого начал движение и совершил наезд на правую ногу полицейского, — рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента.
Удоденко скрылся с места преступления, но сегодня его задержали и предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Суд избрал мужчине меру пресечения до 7 ноября. Постановление не вступило в законную силу.
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