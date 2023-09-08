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Новосибирскому полицейскому на ногу наехала нелегальная мобильная заправка

Водитель скрылся с места преступления

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Мужчина устроил из машины нелегальную заправку, наехал на ногу новосибирскому полицейскому и скрылся

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В Новосибирске на ногу полицейского наехала нелегальная заправка. Перед этим сотрудник МВД подошел к машине, из которой продавали бензин и попросил мужчину в салоне предъявить документы.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Новосибирской области, сообщают в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 28 августа рядом с домом на улице Татьяны Снежиной, 48/1. Во время проверки полицейский попросил водителя выйти из машины и предъявить документы. Но, по информации прокуратуры, тот отказался это сделать и заперся в салоне.

После этого автомобиль начал движение и наехал на ногу сотруднику. Водитель нелегальной заправки скрылся, а сотрудник получил травмы. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

В начале сентября НГС рассказывал, что в Новосибирской области за мошенничество, подлог и превышение должностных полномочий осудили двух полицейских.

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