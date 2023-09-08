Новосибирскому полицейскому на ногу наехала нелегальная мобильная заправка

Инцидент произошел 28 августа рядом с домом на улице Татьяны Снежиной, 48/1. Во время проверки полицейский попросил водителя выйти из машины и предъявить документы. Но, по информации прокуратуры, тот отказался это сделать и заперся в салоне.

