Новосибирскому полицейскому на ногу наехала нелегальная мобильная заправка

В Новосибирске на ногу полицейского наехала нелегальная заправка. Перед этим сотрудник МВД подошел к машине, из которой продавали бензин и попросил мужчину в салоне предъявить документы.
Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Новосибирской области, сообщают в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 28 августа рядом с домом на улице Татьяны Снежиной, 48/1. Во время проверки полицейский попросил водителя выйти из машины и предъявить документы. Но, по информации прокуратуры, тот отказался это сделать и заперся в салоне.
После этого автомобиль начал движение и наехал на ногу сотруднику. Водитель нелегальной заправки скрылся, а сотрудник получил травмы. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
В начале сентября НГС рассказывал, что в Новосибирской области за мошенничество, подлог и превышение должностных полномочий осудили двух полицейских.