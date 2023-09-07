Следователи огласили статистику по делам против половой неприкосновенности детей в Новосибирской области

За 2019 год и 6 месяцев 2023 года следователи Новосибирской области возбудили свыше 1 300 уголовных дел по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних.
Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК России по региону, более 700 дел направили в суд для рассмотрения по существу. В ведомстве уточнили, что статистикой о беременностях потерпевших не располагают.
14-летняя чемпионка России долгое время переживала домогательства тренера. В 2023 году его освободили в зале суда.