«Делал с ней в зале что хотел»: 14-летняя чемпионка России пережила домогательства тренера — его освободили в зале суда

Семью Кузнецовых из Горно-Алтайска можно назвать спортивной: глава семьи, Алексей, в свое время активно занимался карате и к спорту приучал своих детей — Вадима и Настю. Они вдвоем стали ходить к одному тренеру и заниматься кикбоксингом — просто в маленьком городе не так и просто подыскать специалиста, который умеет работать с детьми и может подготовить их к соревнованиям. К счастью, как считали Кузнецовы, с тренером высшей категории Сергеем Чеконовым им повезло. А в 2021 году
Редакция НГС изменила имена и фамилии членов пострадавшей семьи, которые по-прежнему остаются жить в Горно-Алтайске. Недавно Настя пошла в другое учебное заведение, и семья опасается, что информация о случившемся может дойти до ее новых одноклассников. Имя и фамилию тренера НГС менять не стал — мы считаем, что эти данные представляют общественный интерес. Для подготовки этой статьи мы изучили приговор и
«Он был нам как член семьи»
Сергея Чеконова Алексей Кузнецов знает давно — сам в
После возвращения Вадима и Насти Кузнецовых к Чеконову в 2018 году тот наконец разглядел спортивный потенциал детей и сказал родителям, что теперь те могут попробовать поездить на соревнования и даже получить разряд. Особенно он выделял Настю — сдержанную, молчаливую и очень спортивную
— Свозил он их на соревнования, результаты пошли. На Сибири у Насти первое место, потом чемпионка России, — перечисляет Алексей. — А в
Из Красноярска, как вспоминает Алексей, Настя вернулась подавленная. Она и раньше была немногословной, больше сосредоточенной на тренировках и учебе, но после этих соревнований вернулась еще более замкнутой. С того времени родители стали замечать, что на занятия к Чеконову она ходит будто бы менее охотно. Но это списали на тот самый обидный проигрыш и решили, что тренировки вскоре помогут Насте прийти в себя. Тем более перед ней маячила возможность получения кандидата в мастера спорта — и это накануне ее
Так и случилось. Настя много тренировалась, Сергей Васильевич тоже решил помочь и предложил Кузнецовым бесплатные индивидуальные тренировки с Настей. По словам Алексея, тренер даже подыскал подходящие соревнования в Новосибирске, на которых его дочь могла проявить себя — всё это было необходимо для получения желанного КМС.
Насте присвоили титул. А летом
— У нас семейный разговор был. И Вадим сказал, что Чеконов до Насти домогался, я такой: «Как домогался?». Шокировало — не то слово. Просто он был нам как член семьи, потому что мы вот даже в конце июня
Тренер приставал к Насте как минимум три раза — в Красноярске, во время поездки в Алтайский край, и на протяжении недели, пока она ходила к нему на индивидуальные занятия. Алексей тут же отправился в полицейский участок писать заявление. На следующий день ему позвонили из Следственного комитета.
Три эпизода развратных действий
В поездку в Красноярск Сергей Чеконов взял четверых детей, в том числе Настю и Вадима. Гостиничные номера снимать не стали, а воспитанников Сергей Чеконов разместил в съемной квартире с двумя комнатами: в одной он ночевал с мальчиками, в другой — жила Настя со своей приятельницей по спортцентру.
Тогда по возвращении в квартиру с места проведения соревнований Настя сразу же уединилась в комнате. Затем в суде родители воспитанников Чеконова скажут, что та «устроила концерт» и «закатила драму», но, как объясняет Алексей, девочка просто хотела остаться наедине с собой и поплакать. Но это ей не удалось: в комнату зашел тренер, который решил ее успокоить.
Пока остальные дети обедали на кухне, он гладил Настю по бедрам, трогал ее за грудь и не реагировал на просьбы прекратить. Так продолжалось примерно пять минут. Дети на кухне не слышали, как Настя громко говорила, чтобы тренер перестал ее трогать. Но Вадим у следователя вспомнит, как Сергей Васильевич во время поездки делал комплименты его сестре, говорил, что она красивая девушка, и спрашивал ее про мальчиков.
Второй эпизод, о котором Настя рассказала маме и папе, произошел спустя месяц. К тому моменту девочка уже получила КМС, и Сергей Чеконов предложил Кузнецовым отправить девочку вместе с ним в короткую поездку в Алтайский край. Как он объяснял во время следствия, в
Путь туда был обычным: в машине они общались друг с другом и время пролетело незаметно. На обратном пути Сергей Чеконов неожиданно остановил машину и предложил Насте посмотреть на реку.
Из показаний Насти в ходе следствия:
— Я не очень хотела, о чем ему сказала, но тренер начал настаивать. Я вышла из машины. Когда я стояла на берегу, он подошел сзади, обнял меня со спины обеими руками, начал лезть ко мне целоваться, целуя при этом шею. Я отталкивала его, всячески отодвигала, но он не переставал этого делать. Потом стало слышно, что кто-то идет по дороге, он перестал это делать, мы сели в машину и поехали дальше. Во время езды по дороге он положил одну руку на мое бедро. Я была в брюках, поэтому он положил мою руку на бедро через одежду. Своей рукой он начал меня гладить по бедрам.
Всё время, пока они ехали, тренер поглаживал Настю, говорит Алексей.
Третий эпизод развратных действий произошел во время индивидуальных тренировок летом. Алексей при этом считает, что это нельзя трактовать как один эпизод: на протяжении пяти дней Сергей Чеконов домогался его дочери, трогал ее грудь и половые органы через одежду.
— Там вообще неделю они занимались вдвоем индивидуально. Один раз жена пришла Настю забирать, а один раз я, — вспомнил папа девочки. — Еще Чеконов так странно себя повел. На улице был ливень, я зашел под конец тренировки посидеть на лавочке, а он начал меня выгонять, что вот Настя якобы сбивается. Я ему говорю: «Нет, Сергей Васильевич, там дождь, я что, под ливень пойду?». Ну он ничего больше не сказал. Получается, только два раза мы ему помешали. А все остальные дни он делал с ней в зале что хотел.
Год в статусе свидетеля и экспертиза
После того как Алексей обратился в полицию, у него состоялся единственный разговор с Сергеем Чеконовым — тот пришел к их дому сам. Отец Насти не стал пускать его внутрь, а разговор записал. В нем тренер предлагал не доводить дело до суда, а разобраться так: «накажи меня сам», «хочешь — убей» (запись есть в распоряжении редакции). Алексей забирать заявление не стал.
Еще через какое-то время забрать заявление попросил знакомый Чеконова, который поддерживал финансово алтайскую Федерацию кикбоксинга. Тот предлагал взять деньги с Чеконова, «дать ***» (избить) и в целом подумать, как «наказать, чтобы другие не пострадали». Отец Насти записал и этот разговор (запись есть в распоряжении редакции), но на суде мужчина заявил, что не узнает свой голос.
Девочку отправили на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе нее психологи установили, что показания Насти надежны («мотивация для оговора не выявлена») и у нее наблюдается «ситуационно обусловленная смешанная тревожно-депрессивно-фобическая реакция».
— Об этом свидетельствуют результаты проведенного психолого-психиатрического обследования, выявившие у нее сниженный фон настроения, угнетенность, нетерпеливость, беспокойство, стремление избавиться от неприятной ситуации, — указано в заключении экспертизы.
Осенью 2022 года дело поступило в городской суд Горно-Алтайска. Почти год Сергей Чеконов находился в статусе свидетеля. Такой статус не препятствовал ему в преподавании: он продолжал вести тренировки у детей и даже выезжал с ними на соревнования в соседний город.
По мнению Алексея, следствие затянулось, а затем затормозился и судебный процесс. Он предполагает, что это было сделано Чеконовым и его защитником специально, чтобы выйти из сроков давности по преступлению, в котором обвиняли тренера (три эпизода по
Отрицание всех обвинений
И во время следствия, и на суде Сергей Чеконов отрицал все обвинения. По его версии, он просто занимался с Настей и не домогался ее. В Красноярске после обидного проигрыша он позволил себе поцеловать ее руку, а во время поездки в детский лагерь, с его слов, они сбились с маршрута и заблудились, но даже тогда, как настаивал тренер, он не прикасался к Насте. К тому же в тот период он сломал руку и не мог даже физически сделать всё то, о чем говорила Настя. Экспертиза установила, что травма Сергея Чеконова не препятствовала действиям, о которых говорила девочка.
Сергей Чеконов рассказал, что за несколько дней до Настиного дня рождения и уже после получения КМС его воспитанницу видели на забеге в футболке другого спортивного клуба — туда ходит ее родственница. После этого инцидента тренер публично вызвал девочку на занятии и отчитал перед другими учениками за «необдуманный поступок». Он заявил, что стоит вопрос об исключении Насти из их клуба.
— Я никогда не трогал в области бедер, груди и половых органов ни Настю, ни других воспитанников нашего клуба, которых тренировал. У меня есть супруга, и меня не привлекают в сексуальном плане малолетние дети. Я знаю, что они все несовершеннолетние, и у меня к ним отношение как у тренера к воспитанникам, не более того. Считаю, что Кузнецовы меня оговаривают специально, поскольку я был расстроен поступком Насти и не повез ее на соревнования (по другой причине — в ее категории никого не было). Стоял вопрос о ее исключении, а если она не поедет на соревнования, где займет призовое место, то КМС перестанет действовать, — говорил Сергей Чеконов во время следствия.
Двое других подростков, находившихся в этот момент в Красноярске, через некоторое время, как и Настя, получили звания кандидатов в мастера спорта. Алексей написал заявление с просьбой проверить соответствие полученных званий достижениям детей, и приказ комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай о присвоении КМС был отменен как незаконный.
Вместе с двумя детьми звания лишилась и Настя, но через пару месяцев Алексей смог добиться восстановления звания для дочери в суде. Это могло настроить родителей воспитанников против Кузнецовых — никто из них с ними сейчас не общается. На суде мама девочки, которая была с Настей в Красноярске, а затем лишилась звания из-за ходатайства ее отца, назвала родителей пострадавшей «подленькими людьми».
Всё это время Сергей Чеконов находился под домашним арестом. Весной 2023 года он перестал появляться на судебных заседаниях из-за болезни, но врачи констатировали, что состояние здоровья позволяет ему присутствовать в суде. По ходатайству Алексея, который однажды увидел Сергея Чеконова тренирующимся в зале как раз в период его болезни, прежняя мера пресечения для тренера была отменена и его поместили в СИЗО.
Спустя 30 судебных заседаний и почти
Приговор был тут же обжалован. Помощник прокурора указал, что по двум эпизодам (в Красноярске и в Алтайском крае) срок давности уже истек, а сам Чеконов подал жалобу, поскольку настаивал: преступлений не совершал, а Кузнецовы его оговорили.
9 июня 2023 года Верховный суд республики приговор изменил: тренер получил
Нужно другое наказание
Алексей хочет добиться ужесточения наказания для Чеконова и обратился в Восьмой кассационный суд Кемерова. Он считает, что домогательства во время индивидуальных тренировок — это длящееся преступление. А за него полагается совсем другое, более суровое наказание.
Настя постепенно восстанавливается: ей помогли занятия новым спортом и поддержка семьи. К Чеконову она ходить перестала — и вообще заниматься кикбоксингом, выбрала другой вид спорта и другой клуб.
— С нами тогда наши знакомые по спорту сразу разорвали отношения. Все, кто так или иначе связан с кикбоксингом, с нами не общаются, — замечает Алексей.
Алексей рассказывает, что в первые дни после обращения в полицию Настя пребывала в депрессии. Она объясняла родителям, что не хотела им говорить про домогательства тренера — понимала, что только Чеконов может обучать ее кикбоксингу в Горно-Алтайске. Бросать спорт девочке очень не хотелось. Чтобы подбодрить ее, Алексей разобрал дома одну из спален и обустроил там домашний спортзал. А через несколько месяцев взял кредит в 200 тысяч для поездки с Настей в Европу. Там девочка развеялась и поучаствовала в соревнованиях — домой приехала с титулом чемпионки Европы.
Из-за нехватки денег семья не могла нанять себе адвоката. Назначенный адвокат, по словам Алексея, «говорил ерунду» (а потом даже защищал Чеконова), и мужчина решил, что защищать свою дочь будет сам.
Алексей не стал подавать гражданский иск о возмещении компенсации. Он говорит, что ему не нужны деньги, просит о реальном лишении свободы для Чеконова, поскольку опасается, что тот может сделать нечто подобное и в отношении другого ребенка.
Отец Насти хотел, чтобы информация о том, что детский тренер Сергей Чеконов был признан виновным в домогательствах к несовершеннолетней ученице, появилась в качестве пресс-релиза на сайте суда и Следственного комитета. Но в прокуратуре ему объяснили, что публиковать данные по таким делам не будут, и это сделано «в интересах его дочери», поскольку ее можно будет идентифицировать.
— У Чеконова два сына в МВД работают. Я не стану утверждать, но складывалось ощущение, что те могли на СК как-то влиять, — предположил Алексей.
Алексей показывает скриншот из внутридомового чата: там среди тем разбитых дорог и вывоза мусора всплыло обсуждение тренера Сергея Чеконова. На реплику мамы Насти ей написала одна из соседок:
— Мне кажется, неуместно обсуждать такие темы здесь! И у медали две стороны, я знаю эту ситуацию с другой стороны — у меня крестник много лет занимается у этого тренера. И если вам покоя не дает эта ситуация, разбирайтесь в суде! Ведь не просто так суд оправдал данного человека.
К слухам о том, что суд оправдал Чеконова, как считает Алексей, может иметь отношение сам тренер или клуб, в котором он работал. Релиз на сайте Следственного комитета мог бы окончательно пресечь подобные разговоры, но в прокуратуре твердо сказали: релиза не будет.
Пережитый суд, по мнению Алексея, закалил и сблизил семью. Он подумывает о том, чтобы уехать из Горно-Алтайска, но для начала хотел бы рассчитаться с кредитами и добиться реального наказания для тренера.
«Зациклился на моей персоне, и всё»
Корреспондент НГС сумела дозвониться до Сергея Чеконова. Он сообщил, что тоже обратился в кассационный суд и намерен отменить приговор.
— Я как не признавал обвинения в отношения меня, так и не признаю. Я когда Настю на чемпионате России успокаивал, я взял и поцеловал ей кисть руки. Но это не значит, что я ее домогался. Поцеловать кисть руки спортсменки, успокаивая ее при этом, — это не говорит о том, что было домогательство. Они же приписали там непонятно что: что я домогался через одежду
Сергей Чеконов говорит, что видел некоторые публикации о нем, их также видели его
— Куда он только не пишет! Он пишет в СМИ, в прокуратуру, в МВД, — посетовал тренер.
Он также добавил, что хотел обнародовать свою ситуацию через передачу «Человек и закон», но делать ему это запретили, так как заседание суда было закрытым. Но Кузнецов в то же время, со слов тренера, этот запрет игнорирует.
Сергей Чеконов также возмущен тем, что некоторые экспертизы, на которых он настаивал, суд проводить не стал. Например, он требовал изучить одежду девочки, найти «его отпечатки» и «взять ДНК» (это невозможно, поскольку биологического материала Сергея Чеконова на одежде Насти не было).
— Родители в семье занимаются рукоприкладством. Матери в суде задавали такой вопрос, а она сказала: «Да, я так воспитываю» (в ходе допроса мамы Насти той задали вопрос: «Вы принимаете рукоприкладство при воспитании детей?», она ответила: «Иногда да». — Прим. ред.). Ну и другие родители пришли в суд и сказали: «Да, мы видели отношение к детям у Кузнецовых». И все в один голос сказали однозначно, — считает Сергей Чеконов. — Плюс еще экспертизу проводили насчет Насти. У нее вообще тревожно-депрессивное состояние, фобия называется. То есть вообще человек больной.
Тренер сообщил, что планирует не прекращать свою тренерско-преподавательскую деятельность. Пока будет тренировать взрослых и не исключает, что вернется к тренировкам с детьми, когда запрет на работу с детьми перестанет действовать.
— Как тренировал, так и тренировать буду. Вы можете написать, я вас прошу: я более
Для ребенка, который столкнулся с домогательствами, допросы полиции становятся не менее болезненными. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили со специалистами, которые помогают пострадавшим детям пережить и то и другое.