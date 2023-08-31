«Делал с ней в зале что хотел»: 14-летняя чемпионка России пережила домогательства тренера — его освободили в зале суда

Редакция НГС изменила имена и фамилии членов пострадавшей семьи, которые по-прежнему остаются жить в Горно-Алтайске. Недавно Настя пошла в другое учебное заведение, и семья опасается, что информация о случившемся может дойти до ее новых одноклассников. Имя и фамилию тренера НГС менять не стал — мы считаем, что эти данные представляют общественный интерес. Для подготовки этой статьи мы изучили приговор и 300-страничное дело. Все фотографии материалов дела имеются в распоряжении редакции.



«Он был нам как член семьи»