«До какого уровня он снял трусы?» Как в России допрашивают детей, которые пережили насилие

— Кто-то говорит, что у нас здесь недружественно детям. Это спорно. Здесь ребенка ничего не отвлекает, нет внешних стимулов, нас это устраивает. У нас даже карандаши и картинки, на которых ребенок может показать, где его трогали, лежат в тумбочке. Может быть, мы потом изменим мнение, но сейчас нам кажется, что комната не должна быть яркой, красочной, — говорит Юрий Змейков.



Специалисты хотят, чтобы следователи использовали их комнату для опознания: детям бывает тяжело указать своего насильника, если это знакомый человек (а чаще всего это так и есть). Если опознание происходит в «зеленой комнате», то ребенок знает, что подозреваемый его не видит.



Пока комнату используют не так часто, как хотелось бы: следователям проще работать на своей территории, чем выезжать.



— Есть следователи, с которыми мы давно работаем, им проще сказать: «Приезжайте сюда». Здесь адвокат, руководитель следственной группы, родственники могут незаметно наблюдать. Потому что при допросе в Следственном комитете был случай, когда в кабинете собралось восемь человек: было насилие над трехлетним ребенком, в панике прибежали тети, дяди, — говорит Змейков.