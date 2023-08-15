«Факт был, ищем»: в Черепаново изнасиловали 12-летнюю школьницу — подозреваемый скрылся

В Черепаново Новосибирской области разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.
Собственные анонимные источники НГС, близкие к делу, подтвердили информацию.
— Скоро выйдет ориентировка. Факт был действительно. Возбуждено дело. Ищем, — сообщил собеседник во время подготовки материала.
В СУ СК РФ по НСО сообщили следующее:
— Следственные органы просят оказать помощь в установлении местонахождения подозреваемого в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Черепаново, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, 13 августа 2023 года мужчина совершил преступление, находясь в одной из квартир в Черепаново.
— В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление местонахождения мужчины, - передают следователи.
Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в отдел МВД России по Черепановскому району: 8 (38345) 2-10-02, 8-923-233-1109 или 102.
Приметы разыскиваемого: возраст 28-30 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые. Был одет: олимпийка, черные трико.
Информацию о преступлении также распространили «Черепановские вести» со ссылкой на отдел МВД России по Черепановскому району. Как сообщает издание, сейчас он скрывается, может находиться в других районах и даже регионах.
В администрации района и ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли прокомментировать инцидент.
Ранее НГС писал о том, что в сибирском селе несовершеннолетняя девочка забеременела и готовится родить от отчима. Все случилось в селе Утянка.