«Факт был, ищем»: в Черепаново изнасиловали 12-летнюю школьницу — подозреваемый скрылся

По данным следствия, 13 августа 2023 года мужчина совершил преступление, находясь в одной из квартир в Черепаново.

— В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление местонахождения мужчины, - передают следователи.

Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в отдел МВД России по Черепановскому району: 8 (38345) 2-10-02, 8-923-233-1109 или 102.