«Не дают ни пить, ни курить»: в Татарске с поезда сняли двух дебоширов из Тюменской области

В Татарске Новосибирской области транспортные полицейские задержали двух дебоширов в поезде Москва — Барнаул. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, сообщение поступило со станции Барабинск.
— Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции установил, что жители Тюменской области,
На опубликованном видео одна из задержанных рассказывает, что мужчина хороший, и что в поезде не давали пить и курить.
Полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. От прохождения медицинского освидетельствования граждане отказались.
На этой неделе пассажир рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил истерику в самолете. Мужчина кричал и просил выпустить его из салона.