freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 97.40
eur 106.89
СрочноС поезда сняли двух дебоширов
Все новости
Все новости

«Не дают ни пить, ни курить»: в Татарске с поезда сняли двух дебоширов из Тюменской области

Женщина и мужчина ругались матом и нарушали общественный порядок

1 898

На дебоширов составили протокол

Поделиться

В Татарске Новосибирской области транспортные полицейские задержали двух дебоширов в поезде Москва — Барнаул. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, сообщение поступило со станции Барабинск.

— Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции установил, что жители Тюменской области, 47-летняя женщина и 49-летний мужчина, с явными признаками алкогольного опьянения громко выражались нецензурной бранью и нарушали общественный порядок, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пассажирка поезда пожаловалась, что ей не давали пить и курить

Видео: Управления на транспорте МВД России по СФО

На опубликованном видео одна из задержанных рассказывает, что мужчина хороший, и что в поезде не давали пить и курить.

Полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. От прохождения медицинского освидетельствования граждане отказались.

На этой неделе пассажир рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил истерику в самолете. Мужчина кричал и просил выпустить его из салона.

По теме

ПолицейскиеДебошПоездТатарск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter