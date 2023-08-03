Двух «черных лесорубов» поймали в Новосибирской области — они вырубили деревья на 100 тысяч рублей

В Тогучинском районе Новосибирской области сотрудники Мирновского лесничества задержали двух мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
— В ходе скрытого наблюдения за территорией сотрудники лесничества обнаружили автомобиль ГАЗ-66 с поддельными номерами, позже на территории, где проводилась незаконная вырубка, были задержаны двое граждан. Они совершили незаконную рубку 6 берез с последующим распилом, — пояснили в министерстве.
Подозреваемых передали сотрудникам полиции. По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, изъяты автомобиль ГАЗ-66 и бензопила. Проводятся следственные действия. Ущерб лесному хозяйству составил
Ранее группа из семи человек с июня по октябрь 2020 года без разрешительных документов спиливала деревья на участках в Колыванском и Новосибирском районах Новосибирской области. Объем незаконно заготовленной древесины превысил 700 кубометров.