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Двух «черных лесорубов» поймали в Новосибирской области — они вырубили деревья на 100 тысяч рублей

Инцидент произошел в Тогучинском районе

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На мужчин возбудили уголовное дело

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В Тогучинском районе Новосибирской области сотрудники Мирновского лесничества задержали двух мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

— В ходе скрытого наблюдения за территорией сотрудники лесничества обнаружили автомобиль ГАЗ-66 с поддельными номерами, позже на территории, где проводилась незаконная вырубка, были задержаны двое граждан. Они совершили незаконную рубку 6 берез с последующим распилом, — пояснили в министерстве.

Подозреваемых передали сотрудникам полиции. По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, изъяты автомобиль ГАЗ-66 и бензопила. Проводятся следственные действия. Ущерб лесному хозяйству составил 100 359 рублей.

Ранее группа из семи человек с июня по октябрь 2020 года без разрешительных документов спиливала деревья на участках в Колыванском и Новосибирском районах Новосибирской области. Объем незаконно заготовленной древесины превысил 700 кубометров.

Черные лесорубыМинприроды Новосибирской областиНовосибирск
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