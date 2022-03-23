23 марта среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняНовосибирцы собрали 50 тонн гуманитарной помощи
Все новости
Все новости

Черные лесорубы вырубили деревья в НСО на 22 миллиона рублей — их пришлось объявлять в федеральный розыск

Также нарушители оказались причастны к краже древесины

111
2Обсудить

Поделиться

Троих из семи членов банды удалось задержать недавно, их объявили в федеральный розыск

Троих из семи членов банды удалось задержать недавно, их объявили в федеральный розыск

Поделиться

Группа из семи человек с июня по октябрь 2020 года без разрешительных документов спиливали деревья на участках в Колыванском и Новосибирском районах Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Объем незаконно заготовленной древесины превысил 700 кубометров.

Также черные лесорубы оказались причастны к краже древесины, находившейся на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Общая сумма ущерба составила 22 миллиона рублей.

Четверо из банды уже находятся на скамье подсудимых, еще троих удалось задержать недавно, их объявили в федеральный розыск. Одного задержали в Новосибирске, второго — в Венгеровском районе области, третий скрывался в Ямало-Ненецком автономном округе. Его тоже задержали и этапировали в Новосибирск.

Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

В феврале под Новосибирском обнаружили вырубку деревьев. В Минприроды заявили, что деревья вырубили в рамках прореживания.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

незаконная вырубка деревьев
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter