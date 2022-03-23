Черные лесорубы вырубили деревья в НСО на 22 миллиона рублей — их пришлось объявлять в федеральный розыск

Группа из семи человек с июня по октябрь 2020 года без разрешительных документов спиливали деревья на участках в Колыванском и Новосибирском районах Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Объем незаконно заготовленной древесины превысил 700 кубометров.
Также черные лесорубы оказались причастны к краже древесины, находившейся на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Общая сумма ущерба составила 22 миллиона рублей.
Четверо из банды уже находятся на скамье подсудимых, еще троих удалось задержать недавно, их объявили в федеральный розыск. Одного задержали в Новосибирске, второго — в Венгеровском районе области, третий скрывался в Ямало-Ненецком автономном округе. Его тоже задержали и этапировали в Новосибирск.
Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.
В феврале под Новосибирском обнаружили вырубку деревьев. В Минприроды заявили, что деревья вырубили в рамках прореживания.