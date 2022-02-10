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В лесу под Новосибирском обнаружили вырубку деревьев — как ее оценивают в Минприроды

Арендатор участка сообщил, что во время уходовых работ могут рубить и здоровые деревья

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Спилили в том числе здоровые деревья

Спилили в том числе здоровые деревья

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В лесу в районе поселка Мочище под Новосибирском произошла вырубка деревьев — работы обеспокоили местных жителей. Минприроды НСО и арендатор земли объяснили, что на участке делали уходовую рубку.

Фотографии спиленных деревьев появились в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Очевидец Павел Мазлов сообщил НГС, что заметил их рядом с улицей Заозёрной в воскресенье, 6 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона, указанный участок с 2008 года в аренде у ООО «Гипростройтранс-3» для заготовки древесины. Деревья, которые заметили в районе Заозёрной, вырубили в рамках прореживания.

— Данный вид работ подразумевает уходовую рубку деревьев с целью улучшения пространственного размещения растущих деревьев. Прореживание не наносит урон экологии и позволяет другим насаждениям получать больше света и пространства для роста, — сообщили в Минприроды.

В министерстве уточнили, что нарушений природоохранного законодательства на участке нет.

Директор «ГСТ-3» Виктор Нищета подтвердил НГС, что на участке прошли вырубки прореживания. Во время таких вырубок могут спиливать и здоровые деревья — это необходимо для роста других. Он отметил, что если компания не будет выполнять прореживание, Минприроды может ее оштрафовать.

ООО «ГСТ-З» зарегистрирована в Новосибирске в 2002 году, занимается лесозаготовками. Учредители: Василий Панов, Елена Артемьева и Анна Нищета, директор — Виктор Нищета. Он же был владельцем «Сузунского деревообрабатывающего комбината». За 2020 год выручка компании составила 28,5 миллиона, чистая прибыль — 2,1 миллиона.

Минприроды не нашло нарушений законодательства на участке

Минприроды не нашло нарушений законодательства на участке

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Новосибирцы борются за зеленые насаждения разными способами. Так, в прошлом году жители модного ЖК вызвали полицию из-за рабочих, пытавшихся вырубить березовую рощу.

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