В лесу под Новосибирском обнаружили вырубку деревьев — как ее оценивают в Минприроды

— Данный вид работ подразумевает уходовую рубку деревьев с целью улучшения пространственного размещения растущих деревьев. Прореживание не наносит урон экологии и позволяет другим насаждениям получать больше света и пространства для роста, — сообщили в Минприроды.



В министерстве уточнили, что нарушений природоохранного законодательства на участке нет.

Директор «ГСТ-3» Виктор Нищета подтвердил НГС, что на участке прошли вырубки прореживания. Во время таких вырубок могут спиливать и здоровые деревья — это необходимо для роста других. Он отметил, что если компания не будет выполнять прореживание, Минприроды может ее оштрафовать.

ООО «ГСТ-З» зарегистрирована в Новосибирске в 2002 году, занимается лесозаготовками. Учредители: Василий Панов, Елена Артемьева и Анна Нищета, директор — Виктор Нищета. Он же был владельцем «Сузунского деревообрабатывающего комбината». За 2020 год выручка компании составила 28,5 миллиона, чистая прибыль — 2,1 миллиона.