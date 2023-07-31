Когда тебе не рады: как журналист НГС сорвал заседание суда по громкому делу о махинациях с городской землей

Рассмотрение громкого дела о махинациях с муниципальной землей на сотни миллионов пошло не по плану, когда на пороге суда появился журналист НГС. История комичная, ситуация страшная.
За 10 лет работы криминальным корреспондентом таких репортажей из суда у меня еще не было. Отслеживать рассмотрение громких судебных процессов — профессиональная обязанность, и дело о махинациях с муниципальной землей — как раз одно из таких.
Если коротко: весной 2022 года новосибирского девелопера Михаила Обласова обвинили в мошенничестве. По версии следствия, мэрия предоставила ему землю для садоводства, а предприниматель оформил участки в собственность и продал их, причинив городу ущерб в 383 миллиона рублей. Дело Обласова до сих пор «гуляет» по инстанциям, а вот его партнеру Николаю Вдову на неделе готовы были вынести приговор. По крайней мере, так сказал источник, по традиции «знакомый с ситуацией».
Центральный районный суд. Иду с уверенностью, что Николай Вдов произнесет последнее слово, суд удалится в совещательную комнату и спустя какое-то время выйдет из него с судьбоносным для предпринимателя решением. Блокпост судебных приставов на удивление преодолевается без особых проблем. Подъем на четвертый этаж. Дверь в кабинет помощника судьи.
— Здравствуйте, журналист НГС на заседание по Вдову.
— Подождите в коридорчике.
Закрываю дверь. Смиренно опускаюсь на лавочку рядом. Следом за мной в кабинет заглядывает энергичный подтянутый мужчина в светлых брюках, прогрессивно сочетающий их с пестрыми кроссовками. Вместе с ним еще один человек — не такой активный, с тревогой в глазах, одет строго по-деловому и подороже. Это Вдов и его адвокат? Как выглядит Вдов? Его фотографий в интернете не нашлось. Выйдя из кабинета помощника судьи, мужчины уверенно направились к залу в конце коридора. Стучусь снова.
— Простите, а по делу Вдова какой номер зала? — интересуюсь и ловлю на себе недобрый взгляд. До начала заседания пара минут.
— Вам же сказали подождать. В конце коридора налево, проходите, — последовал ответ.
Зародились первые сомнения: почему бы сразу не сказать? Захожу в зал. Угадал: «энерджайзер» в кроссовках — адвокат, его деловой спутник — Николай Вдов. Проходит 5 минут, потом 10, 15 — заседание задерживается. Дело обычное. Сидим в гробовой тишине, каждый в своих мыслях.
Раздумья о вечном прерывает звук адвокатского телефона — сообщение пришло. Прочитав его, он выходит из зала, спешит. По звуку шагов и их количеству было понятно, что адвокат вернулся в кабинет помощника судьи. Хлопнула дверь. Интересное кино!
— Значит так, сейчас я заявляю ходатайство, ты его поддерживаешь. Понял? — заявил адвокат своему клиенту, как только вернулся из кабинета судьи.
— Понял, — покорно ответил подсудимый.
Наконец вяло пошел процесс. Появилась секретарь с бумагами, опустилась на привычное место рядом с судейским столом. Затем помощник прокурора, по виду которой было похоже, что ее оторвали от какого-то важного дела и она совсем не планировала быть в процессе. Наконец: «Всем встать!» — судья.
— Судебное заседание после перерыва продолжено. В прошлый раз мы остановились на стадии дополнений. Защитник, у вас есть ходатайства? — дежурным монотонным голосом произнесла судья.
— Да, ваша честь. В связи с тем, что мне и моему доверителю необходимо подготовиться к стадии дополнений, прошу перенести судебное заседание на другую дату, — огорошил адвокат.
— Гособвинитель, ваше мнение? — спрашивает судья.
— Не возражаю, — отвечает помощник прокурора.
— Судебное заседание переносится на
Всё. Пока участники «громкого процесса» укладывают бумаги по портфелям, выхожу первым. Делаю несколько шагов, останавливаюсь, прислушиваюсь — дверь в зал осталась открытой. Женские голоса неразличимы, зато голос адвоката прозвучал четко и ярко.
— Ну на следующее заседание он, наверное, не придет, — все-таки его энергичность сыграла с ним плохую шутку.
Отхожу от зала еще на несколько шагов и будто погружаюсь в телефон, пропускаю вперед вышедших из зала Вдова и его защитника и неспешно иду за ними. Адвокат разговаривает с кем-то по телефону.
— Здравствуйте. У меня форс-мажор. Я думал, что сегодня долго буду занят, но ситуация изменилась. Может быть, перенесем нашу встречу? — юрист погрузился в свои юридические будни.
А я иду в редакцию и думаю: «Кто же сорвал заседание?» Кстати,