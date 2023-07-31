Когда тебе не рады: как журналист НГС сорвал заседание суда по громкому делу о махинациях с городской землей

Центральный районный суд. Иду с уверенностью, что Николай Вдов произнесет последнее слово, суд удалится в совещательную комнату и спустя какое-то время выйдет из него с судьбоносным для предпринимателя решением. Блокпост судебных приставов на удивление преодолевается без особых проблем. Подъем на четвертый этаж. Дверь в кабинет помощника судьи.



— Здравствуйте, журналист НГС на заседание по Вдову.



— Подождите в коридорчике.



Закрываю дверь. Смиренно опускаюсь на лавочку рядом. Следом за мной в кабинет заглядывает энергичный подтянутый мужчина в светлых брюках, прогрессивно сочетающий их с пестрыми кроссовками. Вместе с ним еще один человек — не такой активный, с тревогой в глазах, одет строго по-деловому и подороже. Это Вдов и его адвокат? Как выглядит Вдов? Его фотографий в интернете не нашлось. Выйдя из кабинета помощника судьи, мужчины уверенно направились к залу в конце коридора. Стучусь снова.

