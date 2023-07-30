Количество грабежей сократилось в Новосибирской области — изучаем статистику

В Новосибирской области в первом полугодии 2023 года произошло 282 грабежа. Об этом НГС сообщили в пресс-службе МВД региона.



Как отметили в ведомстве, количество подобных преступлений сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



— В период с 1 января по 30 июня 2022 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 316 грабежей, — уточнили в ведомстве.



Ранее стало известно, что Новосибирская область заняла 12-е место среди российских регионов по количеству зарегистрированных преступлений в 2022 году. Это следует из статистики Генеральной прокуратуры РФ.