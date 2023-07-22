Задерживали ФСБ и полиция: в Бердске отправили в СИЗО подозреваемого в попытке поджога военкомата

В Бердске сегодня, 22 июля, избрана мера пресечения подозреваемому в попытке поджога военкомата. Об этом рассказали в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
Евгений Б. подозревается по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 167 УК РФ — покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. По версии следствия, мужчина 19 июля 2023 года в 19:30 был на улице Первомайской, 66 и путем поджога пытался повредить здание военного комиссариата Бердска. Преступление до конца доведено не было.
Как сообщил источник НГС в суде, установили и задержали Евгения Б. сотрудники ФСБ и полиции. Подозреваемого заключили под стражу на 1 месяц и 27 дней, то есть до 16 сентября 2023 года включительно.
О попытке поджога стало известно на этой неделе. Журналисты НГС пообщались со знакомыми подозреваемого и попытались понять, что стало причиной его поступка.