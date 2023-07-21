«Напился или накурился и крышу снесло»: кого подозревают в попытке поджечь военкомат в Бердске и что говорят о нем знакомые

— Его видели люди, свидетелей много, — рассказал источник НГС. — Двери он поджигал бензином, он быстро потух, бутылку бросил на месте. Его допросили уже, он полностью признал вину.

По информации источника, Евгений Б. был дважды судим, за кражу и незаконное приобретение наркотиков, однако на сайте Бердского городского суда опубликован только один приговор, вынесенный полному тезке задержанного в 2010 году.