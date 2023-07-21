«Напился или накурился и крышу снесло»: кого подозревают в попытке поджечь военкомат в Бердске и что говорят о нем знакомые

В Бердске задержали мужчину, которого подозревают в попытке поджечь двери военкомата вечером 19 июля. По информации источника НГС, причастным полицейские посчитали 51-летнего местного жителя Евгения Б. Журналисты пообщались со знакомыми подозреваемого и попытались понять, что стало причиной его поступка.
«Двери поджигал бензином»
Вечером 19 июля 2023 года двери здания военкомата в Бердске загорелись: неизвестный мужчина плеснул на них горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Огонь потух спустя считанные секунды, не потребовались даже усилия пожарных, а самого предполагаемого поджигателя вскоре задержали:
— Его видели люди, свидетелей много, — рассказал источник НГС. — Двери он поджигал бензином, он быстро потух, бутылку бросил на месте. Его допросили уже, он полностью признал вину.
По информации источника, Евгений Б. был дважды судим, за кражу и незаконное приобретение наркотиков, однако на сайте Бердского городского суда опубликован только один приговор, вынесенный полному тезке задержанного в 2010 году.
Как следует из текста приговора, мужчина купил марихуану массой не менее 95,20 граммов (такой размер законом определяется как крупный).
«В тот же день около 18 часов 30 минут Б. был задержан сотрудниками милиции возле остановки. После этого он был доставлен в ОВД по городу Бердску, где в ходе проведения его личного досмотра в присутствии двух понятых у него было обнаружено и изъято указанное наркотическое средство», — указано в приговоре.
На следствии и в суде мужчина во всем признался и попросил рассматривать его дело в особом порядке. В ноябре 2010 года его приговорили к году колонии условно, обязав обследоваться и при необходимости пройти курс лечения у нарколога.
Также, по информации источника НГС, Евгения Б. при очень похожих обстоятельствах задерживали в 2005 году: на пакетике с наркотиками оперативники нашли следы его пальцев. При этом все имеющиеся судимости Евгения Б. давно погашены.
«Нормальный, но очень идейный мужик»
Журналисты НГС попытались связаться с Евгением Б., но его мобильный телефон оказался отключен — точно также, как телефоны его жены и матери. Тем не менее двое знакомых сибиряка согласились рассказать о нем.
— Жека такой абсолютно нормальный мужик, — рассказал знакомый бердчанина Федор (имя изменено по его просьбе). Любит рыбу половить, пивка попить, на мотоцикле покататься. Абсолютно нормальный. Я не знаю, что на него нашло, даже поверил не сразу. Может, он перепил или перекурил, и ему крышу снесло. Иначе я это объяснить не могу. Вообще люди говорят, что он на мопеде приехал к военкомату, увидел, что внутри люди, и поэтому толком ничего и не поджег. Вот это на него похоже.
Другой знакомый Евгения Б, который тоже пожелал остаться анонимным, напротив уверен, что мужчина мог попытаться поджечь двери военкомата сознательно:
— Он мог и специально это сделать: очень идейный. — Заявил собеседник журналистов, заметив, что близко с Евгением общался давно. — Есть такие люди, которым все вокруг не нравится, вот он такой.
Еще один собеседник НГС отказался говорить о личности своего знакомого, но выразил сомнение в том, что если бы Евгений Б. действительно пытался бы поджечь что-либо, выбрал бы другой способ.
В феврале 2023 года поджог военкомата в Нижневартовске расценили как акт терроризма, и осудили обвиняемого по соответствующей статье. Однако в отношении Евгения Б. возбудили дело по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 167 УК РФ — покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Ему грозит в худшем случае до трех лет 9 месяцев лишения свободы — три четверти от максимальной санкции в виде пяти лет колонии за такое преступление.
В ближайшее время Бердский городской суд решит вопрос об избрании меры пресечения мужчине.
Ранее НГС опубликовал оперативное видео задержания другого сибиряка. Его заподозрили в том, что он пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи.