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Поджигателя военкомата впервые в России признали террористом: новости СВО за 31 января

Что произошло за последние сутки

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После объявления частичной мобилизации в России военкоматы стали главной мишенью поджигателей

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 января.

Суд в России впервые приговорил поджигателя военкомата по статье о теракте

Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам строгого режима Владислава Борисенко, признанного виновным в теракте за поджог военкомата в Нижневартовске. В России это первый подобный приговор. По данным издания 86.RU, первые три года Борисенко проведет в тюрьме, остальную часть наказания — в колонии строгого режима.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что на Борисенко завели еще одно уголовное дело — за кражу толстовки из магазина. За это он должен будет заплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.

Видео поджога военкомата в Нижневартовске появилось в социальных сетях в мае 2022 года. На записи видно, как молодой человек с закрытым лицом бросает в холл бутылку с зажигательной смесью. По подозрению в поджоге задержали двоих мужчин, изначально их действия квалифицировались как умышленное уничтожение имущества и хулиганство, но затем обвинение было переквалифицировано — молодых людей обвинили в терроризме. В ходе одного из судебных заседаний второй обвиняемый, Василий Гаврилишен, заявил, что за поджог неизвестный в мессенджере Telegram ему предложил от 1 до 3 миллионов рублей.

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Совершить поджог с первой попытки не удалось

Видео: Baza / Telegram

Уровни террористической опасности в регионах России теперь будут объявлять бессрочно

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в регионах России.

Если раньше уровень террористической опасности в регионе можно было устанавливать на срок не более 15 суток, то теперь это ограничение исключено, решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.

Кроме того, в регионах, где установлен желтый уровень угрозы терактов, введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывчатки.

Желтый уровень террористической опасности с весны 2022 года вводился в Белгородской области, Курской области, Севастополе, отдельных районах Крыма и Краснодарского края и так далее. Из-за действовавшего ранее ограничения по срокам власти регионов регулярно сообщали о продлении его действия.

Генпрокурор Краснов заявил, что более 9 тысяч незаконно мобилизованных вернулись домой

Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. На ней генпрокурор рассказал президенту, сколько незаконно мобилизованных россиян отправили домой.

— Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы. В том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы, — заявил генпрокурор РФ.

По словам Краснова, мобилизация давно не проводилась и заставила пересмотреть подходы к организации воинского учета — в частности, сформировать соответствующие базы данных военнослужащих.

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Видео: Kremlin.ru

Краснов объяснил, почему мобилизованным задерживали выплаты

На встрече с российским президентом генпрокурор также признал, что «были проблемы, связанные и с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания», и объяснил, из-за чего это произошло.

— Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных «Алушта», блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру, — рассказал Краснов.

По словам генпрокурора, сейчас «все денежные средства уже доведены», а возникающие проблемы прокуроры «разрешают как можно быстрее».

Минобороны предлагает поменять систему выплат военным

Министерство обороны РФ предлагает поменять систему выплат военным и сократить количество банков, где они могли бы получать довольствие. Сейчас таких банков 80. По информации РБК, военное ведомство планирует ограничить их число полевыми учреждениями Банка России и кредитными организациями, перечень которых определит правительство.

Как сообщил изданию источник, близкий к аппарату правительства, законопроект с соответствующими поправками в закон «Об обороне» разработан Минобороны и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. На рассмотрение в правительство законопроект внес министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Петербурге ищут хакеров, которые вывели на экраны Эрмитажа сообщение о Буче

В петербургском Следственном комитете решают, как квалифицировать выходку хакеров, взломавших электронные табло в Эрмитаже. Как сообщает «Фонтанка», вечером 29 января представители администрации музея обратились в правоохранительные органы и заявили, что неизвестные вывели на экраны электронных табло информацию о событиях в украинской Буче, которую ранее в Минобороны РФ признали фейком.

После того как сотрудники службы безопасности обнаружили взлом, табло отключили. По предварительной информации, взлом сервера осуществлялся дистанционно.

Невзорова* потребовали заочно приговорить к девяти годам колонии

31 января в Басманном суде Москвы проходили слушания по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ в отношении журналиста Александра Невзорова*. В ходе прений гособвинение потребовало заочно приговорить его к девяти годам колонии. В свою очередь, защита журналиста попросила вынести ему оправдательный приговор, указав на то, что он использовал информацию из открытых источников.

Сам Невзоров* сейчас находится за границей, поэтому процесс в отношении него проходит заочно. Следствие объявило его в международный розыск, а суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

По версии следствия, Невзоров* разместил в своих каналах в Telegram и Youtube тексты и видеоролики, «содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины».

Приговор журналисту огласят в среду, 1 февраля.

* Признан в РФ иноагентом.

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Во всех вузах Украины предложили запретить русский язык

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что вузы Украины должны запретить студентам общаться на русском языке в стенах учебных заведений. Кроме того, по его словам, в учебных заведениях страны необходимо ввести должность уполномоченного по защите государственного языка. С такой просьбой он обратился в Министерство образования и науки Украины и в Союз ректоров высшего образования.

Ранее, 27 января, использовать русский язык в межличностном общении официально запретила администрация Киево-Могилянской академии. Согласно измененным правилам внутреннего распорядка вуза, это касается преподавателей, студентов и административного персонала.

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