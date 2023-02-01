Поджигателя военкомата впервые в России признали террористом: новости СВО за 31 января

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что на Борисенко завели еще одно уголовное дело — за кражу толстовки из магазина. За это он должен будет заплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.

Видео поджога военкомата в Нижневартовске появилось в социальных сетях в мае 2022 года. На записи видно, как молодой человек с закрытым лицом бросает в холл бутылку с зажигательной смесью. По подозрению в поджоге задержали двоих мужчин, изначально их действия квалифицировались как умышленное уничтожение имущества и хулиганство, но затем обвинение было переквалифицировано — молодых людей обвинили в терроризме. В ходе одного из судебных заседаний второй обвиняемый, Василий Гаврилишен, заявил, что за поджог неизвестный в мессенджере Telegram ему предложил от 1 до 3 миллионов рублей.