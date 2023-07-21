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Поджигателя военкомата в Бердске задержали — в чем его обвиняют

Мужчина облил двери военного комиссариата горючей жидкостью, а потом скрылся

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Огонь потух сам собой

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Мужчину, который пытался поджечь двери военкомата в Бердске, задержали полицейские. Об этом НГС рассказал источник в правоохранительных органах.

— Дело расследует Бердский отдел полиции, оно возбуждено по факту покушения на уничтожение чужого имущества (по статье 30 — статье 167 УК РФ), — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД прокомментировать задержание подозреваемого не смогли, сообщив, что не имеют информации.

Ранее прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование попытки поджога.

Подробности происшествия публиковал Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина пришел к военкомату на улице Первомайской 19 июля около 20 часов, облил двери горючей жидкостью и поджег, а затем скрылся. Тушить огонь не потребовалось, он сам потух уже через пару минут.

Ранее НГС писал о том, что в окно военкомата по Кировскому и Ленинскому районам бросили бутылки с зажигательной жидкостью.

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