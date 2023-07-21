Поджигателя военкомата в Бердске задержали — в чем его обвиняют

Мужчину, который пытался поджечь двери военкомата в Бердске, задержали полицейские. Об этом НГС рассказал источник в правоохранительных органах.
— Дело расследует Бердский отдел полиции, оно возбуждено по факту покушения на уничтожение чужого имущества (по статье 30 — статье 167 УК РФ), — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД прокомментировать задержание подозреваемого не смогли, сообщив, что не имеют информации.
Ранее прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование попытки поджога.
Подробности происшествия публиковал Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина пришел к военкомату на улице Первомайской
Ранее НГС писал о том, что в окно военкомата по Кировскому и Ленинскому районам бросили бутылки с зажигательной жидкостью.