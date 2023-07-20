В Бердске попытались поджечь военкомат: прокуратура взяла расследование на контроль

Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование попытки поджога здания военкомата в Бердске.
— Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой, — сообщили НГС в пресс-службе ведомства.
Подробности происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT. По его информации, инцидент произошел
По информации сайта 2ГИС, в здании на Первомайской, где работает военкомат, также находится прокуратура Бердска.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области. Telegram-канал SHOT пишет, что возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение и повреждение имущества из хулиганских побуждений (
Осенью в Новосибирске попытались поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов. В окна бросили бутылки с зажигательной смесью.