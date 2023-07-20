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В Бердске попытались поджечь военкомат: прокуратура взяла расследование на контроль

Инцидент произошел накануне вечером, 19 июля

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Огонь быстро потух

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Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование попытки поджога здания военкомата в Бердске.

— Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой, — сообщили НГС в пресс-службе ведомства.

Подробности происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT. По его информации, инцидент произошел 19 июля около 20:00. Неизвестный облил горючей жидкостью дверь военкомата на улице Первомайской. После этого он скрылся с места преступления. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра, закоптилась часть двери, пламя потухло само за пару минут. Никто не пострадал.

По информации сайта 2ГИС, в здании на Первомайской, где работает военкомат, также находится прокуратура Бердска.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области. Telegram-канал SHOT пишет, что возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение и повреждение имущества из хулиганских побуждений (ст. 167 УК РФ).


Осенью в Новосибирске попытались поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов. В окна бросили бутылки с зажигательной смесью.

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БердскВоенкоматПоджогПрокуратура
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