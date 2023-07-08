«Банк вернул из своих»: сибиряк получил назад 10 тысяч рублей, которые по ошибке списали приставы

Сбербанк вернул многодетному отцу из Новосибирска Андрею Андрееву деньги, которые ошибочно списали приставы. В июне Андреев заметил, что по банковской карточке прошли несколько странных транзакций.
Подробно эту историю НГС описал 22 июня. 10 июня с банковской карты многодетного отца, где лежали социальные выплаты на детей, кто-то снял
В Сбербанке не смогли пояснить мужчине, кто с его карточки списывал и возвращал по 18 тысяч. После этих странных транзакций мужчина на всякий случай снял через банкомат все имевшиеся на карте деньги, оставив там лишь 29 рублей.
О возврате 10 тысяч мужчина лично рассказал корреспонденту НГС. По словам Андреева, через четыре дня после публикации на НГС ему позвонили из Сбербанка и сообщили, что неизвестное списание 18 тысяч от 10 июня было техническим сбоем в банке.
— Девушка сказала, что они этот обнаружили сбой, вернули деньги и должны были поставить метку, что это — социальные выплаты. «Но мы это не сделали, — продолжала девушка. — В этом мы виноваты. У вас из-за этого приставы списали деньги. Поэтому мы их вам вернем». Деньги действительно вернулись в ближайшее время после этого звонка. Все
Практически сразу после того как на карту Андреева поступил возврат из Сбербанка десяти тысяч, с нее приставы снова списали деньги: на этот раз «остаток» в 29 рублей.
— До того как Сбербанк мне зачислил десятку, 29 рублей — это был остаток на карте. Я же ее почти под ноль зачистил. Думаю, что приставы не увидели десятку, которую зачислил Сбербанк, потому что она с меткой против списывания, а 29 рублей оставались без метки: они — как бы их тех 18 тысяч, что были возвращены без метки, — заметил мужчин.
Андреев объяснил, что будет разбираться и с этими списанными деньгами, а также добиваться выявления виновных по первым странным транзакциям и списаниям. Мужчина заявил, что написал очередное заявление в полицию, а на следующей неделе начинает судиться с судебными приставами.
Ранее в ФССП поясняли корреспонденту НГС, что по таким транзакциям журналистский запрос надо делать в Сбербанк. В банке в свою очередь отвечали, что не могут комментировать произошедшее из-за банковской тайны.
Сложные взаимоотношения с Федеральной службой судебных приставов у многодетной семьи Андрея Андреева начались несколько лет назад: тогда приставы за долги списывали со счета семьи детские пособия и арестовывали социальную карту. Но мужчине удалось отстоять в суде свою позицию, а одного из приставов даже уволили.