«Банк вернул из своих»: сибиряк получил назад 10 тысяч рублей, которые по ошибке списали приставы

О возврате 10 тысяч мужчина лично рассказал корреспонденту НГС. По словам Андреева, через четыре дня после публикации на НГС ему позвонили из Сбербанка и сообщили, что неизвестное списание 18 тысяч от 10 июня было техническим сбоем в банке.



— Девушка сказала, что они этот обнаружили сбой, вернули деньги и должны были поставить метку, что это — социальные выплаты. «Но мы это не сделали, — продолжала девушка. — В этом мы виноваты. У вас из-за этого приставы списали деньги. Поэтому мы их вам вернем». Деньги действительно вернулись в ближайшее время после этого звонка. Все 10 045 рублей 24 копейки. И вернул их банк из своих, а не приставы. Это видно по выписке, которую я взял в банке, — рассказал журналисту о разговоре с сотрудником Сбербанка Андрей Андреев.

