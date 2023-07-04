Дело об убийстве у бара People’s: стрелок получил 15 лет за смерть молодого парня после словесной перепалки

В Новосибирском областном суде огласили приговор
Инцидент произошел 10 августа 2018 года у бара People’s на Вокзальной магистрали. Усманов в компании друзей отмечал день рождения. Около полуночи молодые люди стояли на улице, ожидая такси. По словам одного из друзей, от кого-то из прохожих они услышали оскорбление по национальному признаку, но, кто именно произнес унизительные слова, указать не смогли.
Оглядевшись по сторонам, они увидели уходящего Егора Ермолина, догнали, завязалась словесная перепалка. В разгар конфликта сибиряк ударил одного из оппонентов, тот упал, а его друзья приняли бойцовские стойки. Затем Ермолин достал травматический пистолет и выстрелил в соперников. Пуля попала Отабеку Усманову в голову, а его друзья разбежались. Уходя, стрелок дважды пнул лежащего на тротуаре парня и скрылся с места происшествия.
У Егора Ермолина своя версия. Он заявил, что никого не обзывал, что его догнали незнакомые люди и начали предъявлять претензии, угрожая избить и «отрезать голову». Сибиряк, по его словам, решил бить первым, понимая, что драки не избежать. Пистолет «Оса» применил, увидев, как на него надвигаются несколько человек.
Задержание Ермолина затянулось на три года. Его объявили во всероссийский розыск, а задержали в декабре
22 июня присяжные признали Егора Ермолина виновным. Сегодня,
— На основании вердикта присяжных суд назначил мужчине наказание в виде
Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
В начале июня суд вынес приговор по делу о стрельбе на улице Лебедевского. Там буйный новосибирец ранил из ружья пятерых человек.