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Дело об убийстве у бара People’s: стрелок получил 15 лет за смерть молодого парня после словесной перепалки

За информацию о подсудимом назначали награду

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Егору Ермолину вынесли приговор за хулиганство и убийство из хулиганских побуждений

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В Новосибирском областном суде огласили приговор 32-летнему Егору Ермолину по делу об убийстве из хулиганских побуждений. Почти пять лет назад в разгар конфликта возле бара он выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего Отабека Усманова, который скончался в больнице.

Инцидент произошел 10 августа 2018 года у бара People’s на Вокзальной магистрали. Усманов в компании друзей отмечал день рождения. Около полуночи молодые люди стояли на улице, ожидая такси. По словам одного из друзей, от кого-то из прохожих они услышали оскорбление по национальному признаку, но, кто именно произнес унизительные слова, указать не смогли.

Оглядевшись по сторонам, они увидели уходящего Егора Ермолина, догнали, завязалась словесная перепалка. В разгар конфликта сибиряк ударил одного из оппонентов, тот упал, а его друзья приняли бойцовские стойки. Затем Ермолин достал травматический пистолет и выстрелил в соперников. Пуля попала Отабеку Усманову в голову, а его друзья разбежались. Уходя, стрелок дважды пнул лежащего на тротуаре парня и скрылся с места происшествия.

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Потасовка частично попала в объективы двух камер видеонаблюдения.

Видео: читатель НГС

У Егора Ермолина своя версия. Он заявил, что никого не обзывал, что его догнали незнакомые люди и начали предъявлять претензии, угрожая избить и «отрезать голову». Сибиряк, по его словам, решил бить первым, понимая, что драки не избежать. Пистолет «Оса» применил, увидев, как на него надвигаются несколько человек.

Задержание Ермолина затянулось на три года. Его объявили во всероссийский розыск, а задержали в декабре 2021 года в городе Видное Московской области. Следователи обвинили его в умышленном убийстве из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ). Ермолин объяснил, что сбежал из Новосибирска, потому что опасался за свою жизнь: в соцсетях тогда была объявлена награда за его голову в размере 1 миллион рублей.

22 июня присяжные признали Егора Ермолина виновным. Сегодня, 4 июля, суд огласил приговор.

— На основании вердикта присяжных суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, — сообщили в Следственном комитете.

Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

В начале июня суд вынес приговор по делу о стрельбе на улице Лебедевского. Там буйный новосибирец ранил из ружья пятерых человек.

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