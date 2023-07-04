Дело об убийстве у бара People’s: стрелок получил 15 лет за смерть молодого парня после словесной перепалки

Инцидент произошел 10 августа 2018 года у бара People’s на Вокзальной магистрали. Усманов в компании друзей отмечал день рождения. Около полуночи молодые люди стояли на улице, ожидая такси. По словам одного из друзей, от кого-то из прохожих они услышали оскорбление по национальному признаку, но, кто именно произнес унизительные слова, указать не смогли.

