«Отмазали гонщика»: пьяный водитель влетел в остановку на 150 км/ч, погибли двое — он отделался колонией-поселением

— На все красные сигналы светофора он останавливается. Я его лично учил правилам лет с 15. Правила он сдал достаточно быстро. Не гонял, ничего, — рассказывал журналистам отец нарушителя Виталий Комаров.

Сам Андрей Комаров, оказавшись за решеткой, заявил, что признаёт вину и «полностью» сожалеет о произошедшем. На время расследования парня отправили в следственный изолятор.



Через пять месяцев дело о пьяном ДТП с двумя погибшими ушло в суд. На то, чтобы вынести решение, понадобилось и того меньше — чуть больше двух месяцев. В итоге суд назначил Комарову, казалось бы, суровое наказание — 9 лет лишения свободы, но в колонии-поселении.



Смягчающие обстоятельства

На более суровом режиме наказания не настаивала даже прокуратура, говорят потерпевшие. Всё потому, что в деле оказалось много так называемых смягчающих обстоятельств.

