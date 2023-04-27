«Отмазали гонщика»: пьяный водитель влетел в остановку на 150 км/ч, погибли двое — он отделался колонией-поселением

В Новосибирске пьяного водителя, который сбил на остановке двух человек на скорости
«Летит неуправляемое авто»
Трагедия произошла рано утром 9 июля 2022 года. Около 8 часов утра машина каршеринга Volkswagen Polo на огромной скорости буквально смела на своем пути людей, стоявших на автобусной остановке «Плехановский жилмассив» на улице Ипподромской.
— Думала, что за рулем будто нет живого человека. Было ощущение, что просто летит неуправляемое авто. Состояние замедленной съемки, когда вокруг нет никого и он летит прямо на тебя. Люди разлетелись. Один человек даже подлетел высоко. Было страшно, — описывали ДТП очевидцы.
Одна из пешеходов, кто принял на себя удар, —
— Мой папа присел на скамейку на остановке, это его и спасло. Он говорит, что всё произошло мгновенно: перед глазами что-то промелькнуло. Позже выяснилось, что машина летела со скоростью
Вера Кукшенёва скончалась на месте. 37-летняя Лариса Моисеева получила в ДТП тяжелейшие травмы, за ее жизнь боролись врачи, но спасти не смогли. Женщина работала парикмахером и в то утро ждала автобус, чтобы поехать на работу. У нее осталась
— Арина (имя изменено. — Прим. ред.) сама узнала о трагедии. Ей позвонили с работы, что мама не пришла. Девочка сама начала обзванивать полицию, скорую, больницы. Выяснила. Лариса скончалась в больнице. Арина осталась одна, потому что родных у нее в Новосибирске больше нет, — рассказала НГС близкая подруга погибшей Екатерина Бекетова.
По данным ГИБДД, в результате аварии были госпитализированы еще две женщины. Следователи возбудили уголовное дело по
Алкоголь в крови и «нарядная» пассажирка
За рулем каршерингового автомобиля сидел 21-летний Андрей Комаров. По словам очевидцев, перед тем как врезаться в людей на остановке, он чудом обрулил пешеходов, переходящих дорогу по «зебре», и проехал перекресток на красный свет. Затем машина вдребезги разнесла тяжелую бетонную урну, стоявшую на остановке, и наехала на людей.
Комаров — уроженец Новокузнецка, образование —
— На все красные сигналы светофора он останавливается. Я его лично учил правилам лет с 15. Правила он сдал достаточно быстро. Не гонял, ничего, — рассказывал журналистам отец нарушителя Виталий Комаров.
Сам Андрей Комаров, оказавшись за решеткой, заявил, что признаёт вину и «полностью» сожалеет о произошедшем. На время расследования парня отправили в следственный изолятор.
Через пять месяцев дело о пьяном ДТП с двумя погибшими ушло в суд. На то, чтобы вынести решение, понадобилось и того меньше — чуть больше двух месяцев. В итоге суд назначил Комарову, казалось бы, суровое наказание — 9 лет лишения свободы, но в колонии-поселении.
Смягчающие обстоятельства
На более суровом режиме наказания не настаивала даже прокуратура, говорят потерпевшие. Всё потому, что в деле оказалось много так называемых смягчающих обстоятельств.
Первое — Комаров якобы «активно способствовал расследованию». Однако что такого рассказал молодой лихач силовикам, для родственников погибших — загадка.
— Все факты были установлены без обвиняемого: факт опьянения
При этом, по ее словам, в суде Комаров часто просто отказывался давать показания, ссылаясь на
Еще одно «смягчающее обстоятельство» — частичная компенсация ущерба. Семья гонщика предложила потерпевшим по
— Ощущение, что просто отмазали гонщика. В суде адвокат еще тряс справкой о том, что у Комарова тяжелая астма. У нас происхождение этой справки тоже вызывает вопросы, — подчеркнула Екатерина Бекетова.
Наконец, на суде Комаров еще раз признал вину и попросил прощения у родственников погибших. Это обстоятельство также включили в список «смягчающих».
— Статья 264 УК РФ относится к категории так называемых неосторожных преступлений, в которых не просматривается явный умысел на лишение жизни. Чтобы назначить подсудимому колонию общего режима, нужны исключительные обстоятельства, которые бы отягощали его вину. В противном случае суд склоняется к колонии-поселению. Формально в этом деле все условия для этого соблюдены. Но срок — 9 лет поселения, такое я вижу впервые, — прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Росс.
Согласно ст.129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. С разрешения администрации могут передвигаться вне колонии-поселения без надзора в гражданской одежде, иметь при себе деньги и ценные вещи. Осужденные, не допускающие нарушений и имеющие семьи, могут снимать жилье в пределах муниципального образования, на территории которого находится колония. В таких случаях осужденные обязаны "отмечаться" в колонии до 4 раз в месяц.
Потерпевшие с приговором не согласились и подали апелляцию на решение суда.
Достаточно жестко?
Родственники и близкие погибших женщин считают решение суда несправедливым за гибель двух человек.
Юлия Михеева продолжает оплакивать свою мать. Екатерина Бекетова взяла опеку над
— Она часто плачет. Говорит, что ее не покидает ощущение, что сейчас повернется ключ в двери и в квартиру зайдет мама. Они были очень близки, как две подружки. У меня двое своих детей, мы нашли с девочкой контакт, стараемся отвлекать ее от грустных мыслей. Но маму ребенку всё равно никто не вернет и не заменит, — рассказала Екатерина.
21 апреля Новосибирский областной суд ужесточил наказание для Андрея Комарова. В результате ему назначили 9 лет 6 месяцев лишения свободы, но всё в той же колонии-поселении.
Потерпевшие намерены бороться дальше. Сейчас они обсуждают жалобу на новое решение суда.
В марте водителя минивэна осудили за смертельное ДТП с двумя погибшими в Искитимском районе. Автомобилиста приговорили к 2 с половиной годам колонии-поселения. В свою защиту он тоже привел аргументы со «смягчающими обстоятельствами».