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Проблема

«Отмазали гонщика»: пьяный водитель влетел в остановку на 150 км/ч, погибли двое — он отделался колонией-поселением

В результате ДТП погибли две женщины, еще один человек получил тяжелые травмы

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Адвокат 21-летнего Андрея Комарова привел массу аргументов в его защиту

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В Новосибирске пьяного водителя, который сбил на остановке двух человек на скорости 150 км/ч, приговорили к 9 с половиной годам колонии-поселения. Суд посчитал, что в деле есть смягчающие обстоятельства для молодого лихача. Родственники погибших возмущены: по их мнению, наказание мягкое. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как защите гонщика удается «отмазывать» его от более суровой колонии.

«Летит неуправляемое авто»

Трагедия произошла рано утром 9 июля 2022 года. Около 8 часов утра машина каршеринга Volkswagen Polo на огромной скорости буквально смела на своем пути людей, стоявших на автобусной остановке «Плехановский жилмассив» на улице Ипподромской.

— Думала, что за рулем будто нет живого человека. Было ощущение, что просто летит неуправляемое авто. Состояние замедленной съемки, когда вокруг нет никого и он летит прямо на тебя. Люди разлетелись. Один человек даже подлетел высоко. Было страшно, — описывали ДТП очевидцы.

То, что осталось от машины после аварии

То, что осталось от машины после аварии

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Одна из пешеходов, кто принял на себя удар, — 67-летняя Вера Кукшенёва. Пенсионерка вместе с супругом ждала на остановке автобус, чтобы поехать на дачу. Женщина не успела среагировать на внезапно появившийся на тротуаре автомобиль.

— Мой папа присел на скамейку на остановке, это его и спасло. Он говорит, что всё произошло мгновенно: перед глазами что-то промелькнуло. Позже выяснилось, что машина летела со скоростью 150 км/ч, — рассказала в беседе с НГС дочь погибшей Юлия Михеева.

Вера Кукшенёва погибла на месте ДТП

Вера Кукшенёва погибла на месте ДТП

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Вера Кукшенёва скончалась на месте. 37-летняя Лариса Моисеева получила в ДТП тяжелейшие травмы, за ее жизнь боролись врачи, но спасти не смогли. Женщина работала парикмахером и в то утро ждала автобус, чтобы поехать на работу. У нее осталась 16-летняя дочь.

Лариса Моисеева работала парикмахером

Лариса Моисеева работала парикмахером

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— Арина (имя изменено. — Прим. ред.) сама узнала о трагедии. Ей позвонили с работы, что мама не пришла. Девочка сама начала обзванивать полицию, скорую, больницы. Выяснила. Лариса скончалась в больнице. Арина осталась одна, потому что родных у нее в Новосибирске больше нет, — рассказала НГС близкая подруга погибшей Екатерина Бекетова.

По данным ГИБДД, в результате аварии были госпитализированы еще две женщины. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»). Водителя Volkswagen Polo задержали на месте происшествия.

Алкоголь в крови и «нарядная» пассажирка

За рулем каршерингового автомобиля сидел 21-летний Андрей Комаров. По словам очевидцев, перед тем как врезаться в людей на остановке, он чудом обрулил пешеходов, переходящих дорогу по «зебре», и проехал перекресток на красный свет. Затем машина вдребезги разнесла тяжелую бетонную урну, стоявшую на остановке, и наехала на людей.

Комаров — уроженец Новокузнецка, образование — 11 классов, женат, детей нет, сообщали «Вести Новосибирск». Экспертиза показала, что в момент ДТП он был пьян — в его организме обнаружили 0,4 промилле алкоголя. Свидетели говорят: в автомобиле рядом с Комаровым сидела «нарядная» пассажирка, которая потом долго давала показания сотрудникам ГИБДД.

Отец лихача заявил журналистам, что раньше его сын «не гонял»

Отец лихача заявил журналистам, что раньше его сын «не гонял»

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— На все красные сигналы светофора он останавливается. Я его лично учил правилам лет с 15. Правила он сдал достаточно быстро. Не гонял, ничего, — рассказывал журналистам отец нарушителя Виталий Комаров.

Сам Андрей Комаров, оказавшись за решеткой, заявил, что признаёт вину и «полностью» сожалеет о произошедшем. На время расследования парня отправили в следственный изолятор.

Через пять месяцев дело о пьяном ДТП с двумя погибшими ушло в суд. На то, чтобы вынести решение, понадобилось и того меньше — чуть больше двух месяцев. В итоге суд назначил Комарову, казалось бы, суровое наказание — 9 лет лишения свободы, но в колонии-поселении.

Смягчающие обстоятельства

На более суровом режиме наказания не настаивала даже прокуратура, говорят потерпевшие. Всё потому, что в деле оказалось много так называемых смягчающих обстоятельств.

Первое — Комаров якобы «активно способствовал расследованию». Однако что такого рассказал молодой лихач силовикам, для родственников погибших — загадка.

— Все факты были установлены без обвиняемого: факт опьянения 0,4 промилле, скорость выше 150 км/ч, проезд на красный сигнал светофора. По показаниям свидетелей, была бутылка рядом в машине, — подчеркнула Юлия Михеева.

При этом, по ее словам, в суде Комаров часто просто отказывался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ.

Андрей Комаров в зале суда

Андрей Комаров в зале суда

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Еще одно «смягчающее обстоятельство» — частичная компенсация ущерба. Семья гонщика предложила потерпевшим по 50 тысяч рублей. Тем, кто счел сумму издевательской и отказался, деньги направили почтой.

— Ощущение, что просто отмазали гонщика. В суде адвокат еще тряс справкой о том, что у Комарова тяжелая астма. У нас происхождение этой справки тоже вызывает вопросы, — подчеркнула Екатерина Бекетова.

Наконец, на суде Комаров еще раз признал вину и попросил прощения у родственников погибших. Это обстоятельство также включили в список «смягчающих».

Место ДТП после аварии

Место ДТП после аварии

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— Статья 264 УК РФ относится к категории так называемых неосторожных преступлений, в которых не просматривается явный умысел на лишение жизни. Чтобы назначить подсудимому колонию общего режима, нужны исключительные обстоятельства, которые бы отягощали его вину. В противном случае суд склоняется к колонии-поселению. Формально в этом деле все условия для этого соблюдены. Но срок — 9 лет поселения, такое я вижу впервые, — прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Росс.

Согласно ст.129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. С разрешения администрации могут передвигаться вне колонии-поселения без надзора в гражданской одежде, иметь при себе деньги и ценные вещи. Осужденные, не допускающие нарушений и имеющие семьи, могут снимать жилье в пределах муниципального образования, на территории которого находится колония. В таких случаях осужденные обязаны "отмечаться" в колонии до 4 раз в месяц.

Потерпевшие с приговором не согласились и подали апелляцию на решение суда.

Достаточно жестко?

Родственники и близкие погибших женщин считают решение суда несправедливым за гибель двух человек.

Юлия Михеева продолжает оплакивать свою мать. Екатерина Бекетова взяла опеку над 16-летней дочерью своей погибшей подруги. По ее словам, девочка-подросток до сих пор не может выйти из стрессового состояния.

— Она часто плачет. Говорит, что ее не покидает ощущение, что сейчас повернется ключ в двери и в квартиру зайдет мама. Они были очень близки, как две подружки. У меня двое своих детей, мы нашли с девочкой контакт, стараемся отвлекать ее от грустных мыслей. Но маму ребенку всё равно никто не вернет и не заменит, — рассказала Екатерина.

Ларисе Моисеевой было 37 лет

Ларисе Моисеевой было 37 лет

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21 апреля Новосибирский областной суд ужесточил наказание для Андрея Комарова. В результате ему назначили 9 лет 6 месяцев лишения свободы, но всё в той же колонии-поселении.

Потерпевшие намерены бороться дальше. Сейчас они обсуждают жалобу на новое решение суда.

В марте водителя минивэна осудили за смертельное ДТП с двумя погибшими в Искитимском районе. Автомобилиста приговорили к 2 с половиной годам колонии-поселения. В свою защиту он тоже привел аргументы со «смягчающими обстоятельствами».

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