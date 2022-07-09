Каршеринговый автомобиль влетел в остановку общественного транспорта — погибла женщина
Еще три жительницы Новосибирска доставлены в больницу с различными травмами
В Новосибирске утром 9 июля
— 9 июля в 07:45 утра водитель, передвигаясь на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании «Делимобиль», двигался по улице Ипподромской в сторону улицы Танковой. На запрещающий сигнал светофора не справился с управлением. Совершил наезд на бордюрный камень, после чего наезд на остановку общественного транспорта, — сообщил и. о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.
По данным ГИБДД, водитель имел признаки опьянения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. НГС направил запрос в «Делимобиль».
На прошлой неделе, 1 июля, под Новосибирском