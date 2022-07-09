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Каршеринговый автомобиль влетел в остановку общественного транспорта — погибла женщина

Еще три жительницы Новосибирска доставлены в больницу с различными травмами

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ДТП произошло утром 9 июля

ДТП произошло утром 9 июля

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В Новосибирске утром 9 июля 21-летний водитель Volkswagen Polo с признаками опьянения протаранил остановку общественного транспорта, где стояли четыре женщины. Одна из них погибла и трое госпитализированы.

— 9 июля в 07:45 утра водитель, передвигаясь на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании «Делимобиль», двигался по улице Ипподромской в сторону улицы Танковой. На запрещающий сигнал светофора не справился с управлением. Совершил наезд на бордюрный камень, после чего наезд на остановку общественного транспорта, — сообщил и. о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.

Личность погибшей женщины устанавливается. На вид ей около 50 лет

Личность погибшей женщины устанавливается. На вид ей около 50 лет

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По данным ГИБДД, водитель имел признаки опьянения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. НГС направил запрос в «Делимобиль».

На прошлой неделе, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan, об этом сообщили в ГИБДД.

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