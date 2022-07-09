Каршеринговый автомобиль влетел в остановку общественного транспорта — погибла женщина

В Новосибирске утром 9 июля 21-летний водитель Volkswagen Polo с признаками опьянения протаранил остановку общественного транспорта, где стояли четыре женщины. Одна из них погибла и трое госпитализированы.

— 9 июля в 07:45 утра водитель, передвигаясь на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании «Делимобиль», двигался по улице Ипподромской в сторону улицы Танковой. На запрещающий сигнал светофора не справился с управлением. Совершил наезд на бордюрный камень, после чего наезд на остановку общественного транспорта, — сообщил и. о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.