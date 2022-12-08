Водитель протаранил остановку и насмерть сбил женщину — начался суд

Авария произошла рано утром 9 июля. По данным следствия, пьяный Комаров сел за руль каршерингового автомобиля и врезался в остановку, где ждали транспорт четыре человека.

Как вспоминали очевидцы аварии, машина двигалась на огромной скорости, а жертв лишь чудом не стало еще больше:

— Думала, что за рулем нет никого живого. Было ощущение, что просто летит неуправляемое авто. Состояние замедленной съемки, когда вокруг нет никого и он летит прямо на тебя. И решение принять сложно. Да, я стояла на тротуаре, и тротуар поднят над поверхностью дороги, но при такой скорости это не проблема, — вспоминала одна из свидетелей ДТП.