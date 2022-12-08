Водитель протаранил остановку и насмерть сбил женщину — начался суд

В Калининском районном суде сегодня, 8 декабря, состоялось первое заседание по уголовному делу о ДТП на остановке Плехановский жилмассив. На скамье подсудимых оказался 21-летний Андрей Комаров, его обвиняют в том, что он протаранил остановку и сбил трех человек — двое из них погибли.
— В ходе судебного заседания оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств по делу, допрошены потерпевшие, — сообщили в суде.
Авария произошла рано утром 9 июля. По данным следствия, пьяный Комаров сел за руль каршерингового автомобиля и врезался в остановку, где ждали транспорт четыре человека.
Как вспоминали очевидцы аварии, машина двигалась на огромной скорости, а жертв лишь чудом не стало еще больше:
— Думала, что за рулем нет никого живого. Было ощущение, что просто летит неуправляемое авто. Состояние замедленной съемки, когда вокруг нет никого и он летит прямо на тебя. И решение принять сложно. Да, я стояла на тротуаре, и тротуар поднят над поверхностью дороги, но при такой скорости это не проблема, — вспоминала одна из свидетелей ДТП.
67-летняя пенсионерка скончалась на месте, еще две женщины оказались в больнице, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Позже одна из них скончалась.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека), а после смерти еще одной пострадавшей переквалифицировали его на часть 6 статьи 264 УК РФ. Третью пострадавшую удалось спасти, эксперты оценили причиненный ее здоровью вред как тяжкий.
Если подсудимого признают виновным в аварии, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы и лишение водительских прав на три года после освобождения.
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