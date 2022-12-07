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19-летняя девушка погибла в аварии на Фрунзе — она была за рулем автомобиля, который загорелся

Пассажира госпитализировали

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Японская иномарка «догнала» автомобиль такси, а потом вылетела на тротуар

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В ГИБДД рассказали подробности аварии с такси, которая произошла поздно вечером 6 декабря в Дзержинском районе Новосибирска. В управлении уточнили, автомобили столкнулись в 22:40.

— По предварительной информации, девушка 2003 года рождения двигалась на автомобиле Subaru со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Селезнева и в пути следования совершила столкновение с впереди идущим автомобилем Volkswagen Polo под управлением мужчины 1985 года рождения, — прокомментировали полицейские.

После столкновения автомобиль вспыхнул

После столкновения автомобиль вспыхнул

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После столкновения с такси Subaru влетел в забор, а затем сбил женщину-пешехода, которая шла по тротуару, и загорелся. Последствия ДТП снял на видео очевидец, читатель НГС Владимир Лычковский.

В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадал и пассажир Subaru:

— В результате ДТП водитель автомобиля Subaru — женщина 2003 года рождения — получила травмы, несовместимые с жизнью, также в лечебное учреждения доставлены пассажир автомобиля Subaru — мужчина 1996 года рождения — и женщина пешеход, возраст которой устанавливается.

Причину и виновника аварии установят полицейские. На месте ДТП работал экипаж ДПС, следственно-оперативная группа, спасатели.

Ранее НГС писал о столкновении ВАЗа и большегруза. В аварии погибли два человека.

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