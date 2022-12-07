19-летняя девушка погибла в аварии на Фрунзе — она была за рулем автомобиля, который загорелся

В ГИБДД рассказали подробности аварии с такси, которая произошла поздно вечером 6 декабря в Дзержинском районе Новосибирска. В управлении уточнили, автомобили столкнулись в 22:40.
— По предварительной информации, девушка 2003 года рождения двигалась на автомобиле Subaru со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Селезнева и в пути следования совершила столкновение с впереди идущим автомобилем Volkswagen Polo под управлением мужчины 1985 года рождения, — прокомментировали полицейские.
После столкновения с такси Subaru влетел в забор, а затем сбил женщину-пешехода, которая шла по тротуару, и загорелся. Последствия ДТП снял на видео очевидец, читатель НГС Владимир Лычковский.
В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадал и пассажир Subaru:
— В результате ДТП водитель автомобиля Subaru — женщина 2003 года рождения — получила травмы, несовместимые с жизнью, также в лечебное учреждения доставлены пассажир автомобиля Subaru — мужчина 1996 года рождения — и женщина пешеход, возраст которой устанавливается.
Причину и виновника аварии установят полицейские. На месте ДТП работал экипаж ДПС, следственно-оперативная группа, спасатели.
Ранее НГС писал о столкновении ВАЗа и большегруза. В аварии погибли два человека.