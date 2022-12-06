Двое погибли в столкновении ВАЗа с большегрузом в Новосибирске: спасатели опубликовали фото с места

Сегодня, 6 декабря, ночью в Ленинском районе Новосибирска, около ТЦ «Континент», 18-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2109 врезался в грузовой автомобиль с прицепом. В результате аварии погибли два человека. Спасатели МАСС опубликовали снимки с места аварии.
По информации спасателей МАСС, ВАЗ-2109 не уступил дорогу грузовику марки Renault с прицепом. На месте аварии спасатели провели разведку, собрали информацию о пострадавших и извлекли два тела из автомобиля ВАЗ-2109.
В результате ДТП 18-летний водитель ВАЗ-2109 и 17-летний пассажир погибли на месте, еще одного пассажира госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.
Вчера на Димитровском мосту водитель на Nissan X-Trail столкнулся с самосвалом Howo. Водитель легковушки погиб на месте.