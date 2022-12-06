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Двое погибли в столкновении ВАЗа с большегрузом в Новосибирске: спасатели опубликовали фото с места

Спасатели извлекли тела из машины

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От удара корпус автомобиля искорежен

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Сегодня, 6 декабря, ночью в Ленинском районе Новосибирска, около ТЦ «Континент», 18-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2109 врезался в грузовой автомобиль с прицепом. В результате аварии погибли два человека. Спасатели МАСС опубликовали снимки с места аварии.

ВАЗ не уступил дорогу большегрузу

ВАЗ не уступил дорогу большегрузу

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По информации спасателей МАСС, ВАЗ-2109 не уступил дорогу грузовику марки Renault с прицепом. На месте аварии спасатели провели разведку, собрали информацию о пострадавших и извлекли два тела из автомобиля ВАЗ-2109.

Авария произошла сегодня ночью

Авария произошла сегодня ночью

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В результате ДТП 18-летний водитель ВАЗ-2109 и 17-летний пассажир погибли на месте, еще одного пассажира госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.

Вчера на Димитровском мосту водитель на Nissan X-Trail столкнулся с самосвалом Howo. Водитель легковушки погиб на месте.

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