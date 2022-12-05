Влетел в самосвал, отбросило на «Тойоту»: в ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП на Димитровском мосту

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали подробности смертельной аварии, которая случилась на Димитровском мосту сегодня ночью.
ДТП случилось в 1:05. По предварительной информации, водитель 1981 года рождения за рулем Nissan X-Trail двигался по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Около Моторной, 16 к1 он столкнулся с самосвалом Howo под управлением мужчины 1981 года рождения.
— После столкновения автомобиль Nissan X-Trail отбросило на автомобиль Toyota Highlander, под управлением водителя 1975 года рождения, который также двигался в попутном направлении, — рассказали в ГАИ.
Водитель Nissan X-Trail получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники ГАИ.
Вечером 2 декабря в Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погиб один человек.