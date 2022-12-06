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Автомобиль загорелся после ДТП в Новосибирске — очевидцы сообщают о погибших

По словам очевидцев, перед столкновением одна из машин сбила пешехода

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На месте аварии заметили скорую помощь и пожарных

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Вечером 6 декабря в Новосибирске столкнулись два автомобиля. Как сообщил редакции НГС читатель издания Дмитрий Лычковский, в результате дорожно-транспортного происшествия одна из машин загорелась. Инцидент произошел после 22:00 часов вблизи жилого комплекса «Созвездие» на улице Фрунзе, 226/1.

Сибиряк прислал видео и фото с места происшествия. Как рассказали очевидцы, на дороге столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из машин загорелась. После аварии ее отбросило на тротуар.

— И девушку-пешехода она еще сбила, — сообщил очевидец. — Девушка лежала, не шевелилась, ее подняли. Вроде бы она стояла, потом присела. Ее увели в белую машину.

Очевидец сообщил, что из горящей машины вытащили одного человека, который был без сознания. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек. Участником дорожно-транспортного происшествия стал автомобиль такси.

Сообщение о ДТП также появилось в 2ГИС

Сообщение о ДТП также появилось в 2ГИС

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Информация о ДТП сообщается в 2ГИС.

— Правый ряд. Много машин, одна горит на тротуаре, — сообщают пользователи 2ГИС.

НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску и ГУ МЧС России по региону с просьбой уточнить информацию о происшествии. На момент публикации материала в ведомствах не прокомментировали аварию.

Ночью 6 декабря в Ленинском районе Новосибирска автомобиль ВАЗ-2109 врезался в грузовой автомобиль с прицепом. В результате аварии погибли два человека.

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