Автомобиль загорелся после ДТП в Новосибирске — очевидцы сообщают о погибших

Вечером 6 декабря в Новосибирске столкнулись два автомобиля. Как сообщил редакции НГС читатель издания Дмитрий Лычковский, в результате дорожно-транспортного происшествия одна из машин загорелась. Инцидент произошел после 22:00 часов вблизи жилого комплекса «Созвездие» на улице Фрунзе, 226/1.
Сибиряк прислал видео и фото с места происшествия. Как рассказали очевидцы, на дороге столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из машин загорелась. После аварии ее отбросило на тротуар.
— И девушку-пешехода она еще сбила, — сообщил очевидец. — Девушка лежала, не шевелилась, ее подняли. Вроде бы она стояла, потом присела. Ее увели в белую машину.
Очевидец сообщил, что из горящей машины вытащили одного человека, который был без сознания. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек. Участником дорожно-транспортного происшествия стал автомобиль такси.
Информация о ДТП сообщается в 2ГИС.
— Правый ряд. Много машин, одна горит на тротуаре, — сообщают пользователи 2ГИС.
НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску и ГУ МЧС России по региону с просьбой уточнить информацию о происшествии. На момент публикации материала в ведомствах не прокомментировали аварию.
Ночью 6 декабря в Ленинском районе Новосибирска автомобиль