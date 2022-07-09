В Минздраве рассказали о состоянии выживших после смертельного ДТП на остановке
Двое находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
Двое госпитализированных после утренней аварии на Ипподромской находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения.
— Госпитализированы двое из трех пострадавших. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Третьей пострадавшей госпитализация не потребовалась. По сообщению ГИБДД, все пострадавшие были женского пола.
Напомним, что сегодня, 9 июля, утром пьяный водитель влетел в остановку общественного транспорта на Ипподромской. Одна женщина погибла на месте. Водителя задержали, а следователи завели уголовное дело. Местные жители рассказали НГС подробности аварии.
На прошлой неделе, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan, об этом сообщили в ГИБДД.