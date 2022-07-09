Водителя, который протаранил остановку, задержали сотрудники МВД
Полицейские готовят материалы для суда
В Новосибирске сотрудники МВД задержали 21-летнего водителя, который был за рулем арендованного автомобиля. Автомобиль сегодня, 9 июля, протаранил остановку общественного транспорта, где стояли четыре женщины. Одна из них погибла и трое госпитализированы. По данным ГИБДД, водитель имел признаки опьянения.
— Следователем по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан мужчина, находившийся за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Водителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи сейчас готовят документы для подачи в суд. В течение двух дней суд выберет меру пресечения для подозреваемого. По статье 264 подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Местные жители рассказали НГС подробности аварии.
На прошлой неделе, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan, об этом сообщили в ГИБДД.