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Водителя, который протаранил остановку, задержали сотрудники МВД

Полицейские готовят материалы для суда

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ДТП произошло в 7 утра

ДТП произошло в 7 утра

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В Новосибирске сотрудники МВД задержали 21-летнего водителя, который был за рулем арендованного автомобиля. Автомобиль сегодня, 9 июля, протаранил остановку общественного транспорта, где стояли четыре женщины. Одна из них погибла и трое госпитализированы. По данным ГИБДД, водитель имел признаки опьянения.

— Следователем по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан мужчина, находившийся за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Водителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи сейчас готовят документы для подачи в суд. В течение двух дней суд выберет меру пресечения для подозреваемого. По статье 264 подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Местные жители рассказали НГС подробности аварии.

На прошлой неделе, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan, об этом сообщили в ГИБДД.

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