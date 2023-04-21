Суд ужесточил приговор новосибирцу за смертельное ДТП: он въехал в остановку с людьми

Новосибирский областной суд ужесточил приговор водителю автомобиля «Фольксваген Поло», сбившему трех пешеходов на остановке «Плехановский жилмассив». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате аварии погибли два человека, еще один пострадал.
Приговор по уголовному делу в отношении
В результате ДТП погибли два человека, еще один получил тяжкий вред здоровью. Суд признал новосибирца виновным в совершении преступления по
— Государственный обвинитель и потерпевшие не согласились с назначенным наказанием вследствие его чрезмерной мягкости, подали апелляционное представление и жалобу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. — Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда удовлетворила доводы прокурора и потерпевшего, изменила приговор, назначив виновному более строгое наказание — 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
О приговоре по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска НГС сообщал