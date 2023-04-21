Суд ужесточил приговор новосибирцу за смертельное ДТП: он въехал в остановку с людьми

Приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Новосибирска вынес в феврале 2023 года Калининский районный суд. Установлено, что утром 9 июля 2022 года водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» выехал на тротуар и протаранил остановочный павильон, наехав на пешеходов. Мужчина двигался на машине по улице Ипподромской со скоростью не менее 157 километров в час, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

