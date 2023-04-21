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Суд ужесточил приговор новосибирцу за смертельное ДТП: он въехал в остановку с людьми

В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал

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Приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Новосибирска вынес в феврале 2023 года Калининский районный суд

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Новосибирский областной суд ужесточил приговор водителю автомобиля «Фольксваген Поло», сбившему трех пешеходов на остановке «Плехановский жилмассив». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате аварии погибли два человека, еще один пострадал.

Приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Новосибирска вынес в феврале 2023 года Калининский районный суд. Установлено, что утром 9 июля 2022 года водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» выехал на тротуар и протаранил остановочный павильон, наехав на пешеходов. Мужчина двигался на машине по улице Ипподромской со скоростью не менее 157 километров в час, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП погибли два человека, еще один получил тяжкий вред здоровью. Суд признал новосибирца виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Водителя приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии поселения.

— Государственный обвинитель и потерпевшие не согласились с назначенным наказанием вследствие его чрезмерной мягкости, подали апелляционное представление и жалобу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. — Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда удовлетворила доводы прокурора и потерпевшего, изменила приговор, назначив виновному более строгое наказание — 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

О приговоре по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска НГС сообщал 10 февраля этого года. Водитель влетел в остановку «Плехановский жилмассив», где стояли четыре женщины. Одна из них погибла на месте, трех госпитализировали (еще одна из них впоследствии скончалась). Известно, что молодой человек управлял каршеринговым автомобилем.

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