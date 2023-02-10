Новосибирец получил 9 лет за пьяное и смертельное ДТП: он въехал в остановку с людьми на Плехановском жилмассиве

Калининский районный суд Новосибирска 10 февраля назначил 9 лет в колонии-поселении водителю за пьяное ДТП.
21-летний Алексей Комаров в июле 2022 года в состоянии опьянения влетел в остановку Плехановский жилмассив, где стояли четыре женщины. Одна погибла на месте, трёх госпитализировали (еще одна из них впоследствии скончалась).
Алексей управлял каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo компании «Делимобиль».
— Думала, что за рулем нет никого живого. Было ощущение, что просто летит неуправляемое авто. Состояние замедленной съемки, когда вокруг нет никого и он летит прямо на тебя. И решение принять сложно. Да, я стояла на тротуаре, и тротуар поднят над поверхностью дороги, но при такой скорости это не проблема, — ранее вспоминала на суде одна из свидетельниц ДТП.
По п. «а» ч.6 ст.264 УК (нарушение ПДД в состоянии опьянение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) суд приговорил лихача к 9 годам колонии поселения. Также фигуранта дела лишили прав управления транспортными средствами на три года, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее на улице Большевистской обнаружили каршеринговый автомобиль в кювете. Машина вылетела с дороги у остановки «Храм Михаила Архангела» в Октябрьском районе города.