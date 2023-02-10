Новосибирец получил 9 лет за пьяное и смертельное ДТП: он въехал в остановку с людьми на Плехановском жилмассиве

— Думала, что за рулем нет никого живого. Было ощущение, что просто летит неуправляемое авто. Состояние замедленной съемки, когда вокруг нет никого и он летит прямо на тебя. И решение принять сложно. Да, я стояла на тротуаре, и тротуар поднят над поверхностью дороги, но при такой скорости это не проблема, — ранее вспоминала на суде одна из свидетельниц ДТП.

