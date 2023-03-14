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«Признаю себя источником несчастья». Искитимский суд вынес приговор водителю минивэна за смертельное ДТП

В аварии погибли двое мужчин

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Так выглядел минивэн после столкновения. Его водителя осудили

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В Искитиме осудили водителя автомобиля Mazda MPV, который вылетел на встречную полосу и врезался в Mazda 3. ДТП произошло 18 февраля 2022 года, в нем погибли двое мужчин — водитель и пассажир.

Как сообщила корреспонденту НГС представитель потерпевшей стороны Елена Кунгурцева, водителя минивэна приговорили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В своем последнем слове, как сообщает Елена Кунгурцева, обвиняемый признал вину и раскаялся в произошедшем. Столкновение и трагический исход аварии он объяснял гололедицей на участке дороги и тем, что погибшие не были пристегнуты.

— Случившееся является огромной утратой для всех. Я полностью признаю свою вину в случившемся. И признаю себя источником несчастья для родных и близких [погибших]. Прошу не держать на меня зла за это, так как я не имел злого умысла, — заявил обвиняемый в ходе суда.

Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.

Это страшное ДТП попало на камеру видеорегистратора.

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