«Признаю себя источником несчастья». Искитимский суд вынес приговор водителю минивэна за смертельное ДТП

В Искитиме осудили водителя автомобиля Mazda MPV, который вылетел на встречную полосу и врезался в
Как сообщила корреспонденту НГС представитель потерпевшей стороны Елена Кунгурцева, водителя минивэна приговорили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
В своем последнем слове, как сообщает Елена Кунгурцева, обвиняемый признал вину и раскаялся в произошедшем. Столкновение и трагический исход аварии он объяснял гололедицей на участке дороги и тем, что погибшие не были пристегнуты.
— Случившееся является огромной утратой для всех. Я полностью признаю свою вину в случившемся. И признаю себя источником несчастья для родных и близких [погибших]. Прошу не держать на меня зла за это, так как я не имел злого умысла, — заявил обвиняемый в ходе суда.
Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.
Это страшное ДТП попало на камеру видеорегистратора.